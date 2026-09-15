E oficial: Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028

Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, anunță Federația Română de Fotbal (FRF). Comitetul Executiv al UEFA a desemnat marți Bucureștiul și Arena Națională, gazde oficiale pentru Finala UEFA Europa League din 2028. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie frf.ro.

După o analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, forul de la Nyon a oferit votul de încredere Capitalei României.

Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european, în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la EURO 2020, EURO U21 din 2023 și EURO U19 din 2025.

„Găzduirea finalei de Europa League la București reprezintă cel mai puternic semnal de încredere din partea Președintelui UEFA și a colegilor mei din Comitetul Executiv UEFA pentru strategia de dezvoltare pe care am propus-o pentru fotbalul profesionist la nivel de cluburi din România. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. Desemnarea Bucureștiului reprezintă totodată și un înalt eveniment de diplomație sportivă care va consolida brandul de țară. Această victorie este încă o confirmare că atunci când există o viziune comună, profesionalism și o colaborare instituțională exemplară, România poate câștiga cele mai importante proiecte la nivel internațional”, a declarat președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu.

„Succesul acestei candidaturi a fost posibil datorită unui efort comun și al unei sinergii instituționale impecabile”, se arată în comunicat. Cu această ocazie, Federația Română de Fotbal mulțumește partenerilor strategici ai acestui proiect: Guvernului României și Primăriei Municipiului București.

Proiectul integrat Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate a stat la baza candidaturii noastre.

Echipa FRF, cu experiență în organizarea evenimentelor sportive majore (turnee finale europene: EURO 2020, EURO U21 2023 și EURO U19 2025), va începe în cel mai scurt timp pregătirile alături de specialiști UEFA, pentru a garanta o experiență memorabilă tuturor suporterilor și delegațiilor oficiale care vor sosi la București.

UNDE SE VOR DISPUTA URMĂTOARELE FINALE ÎN COMPETIȚIILE EUROPENE

Liga Campionilor

2027: Madrid (stabilită acum 2 ani)

2028: Munchen

2029: Barcelona

Europa League

2027: Frankfurt (stabilită acum 2 ani)

2028: BUCUREȘTI

2029: Belgrad

Conference League

2027: Istanbul (stabilită acum 2 ani)

2028: Torino

2029: Budapesta

Supercupa Europei

2027: Amsterdam

2028: Astana

Editor : M.C