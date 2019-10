Strada către nicăieri. Primar: „Am asfaltat de câți bani am avut”

Primăria din Piatra Neamț a asfaltat o stradă care se termină în câmp. Lucrarea a costat 90 000 de euro, iar edilul susține că a făcut tot ce a putut de banii respectivi. „Suntem într-o primă etapă în acest an, în care am asfaltat de câți bani am avut. E un proiect mai amplu”, a declarat Dragoș Chitic la Digi 24.

Lucrarea pare desprinsă dintr-un film de comedie. Strada se termină în câmp cu o trecere de pietoni și un semn STOP și este trasată și pregătită pentru preluarea traficului. Lucrarea a fost finalizată anul acestă, însă primarul dă garanții că va fi continuată cu o altă lucrare.

„E un cartier în dezvoltare. Planul Primăriei este de a asfalta toate străzile din Piatra Neamț. Acolo este un proiect mai amplu de a asfalta toate străzile din acel cartier și se realizează în etape. Suntem într-o primă etapă în acest an, în care am asfaltat de câți bani am avut. E un proiect mai amplu, care urmează să fie continuat anii următori. Constructorul va pune în practică exact proiectul care l-a primit. Deci strada nu se termina acolo. Va fi continuată anul viitor, pe bugetul anului viitor și cu resursele lor din cartier. E un cartier de case acolo. Sunt numeroase autorizații de construcții. Cartierul s-a dezvoltat în ultimii ani”, a declarat Dragoș Chitic, primarul din Piatra Neamț.

