Ce au descoperit poliţiştii în vestiarele medicilor de la Spitalului Județean Piatra-Neamţ, după ce managerul a sunat la 112

Poliţiştii chemaţi, miercuri seara, de managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Piatra-Neamţ la secţia de Ortopedie a unităţii sanitare au găsit în vestiarele mai multor medici ortopezi dispozitive medicale estimate la peste 200.000 de lei, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, conf. dr. Alexandru Patraşcu.

Managerul SJU Piatra-Neamţ a precizat că anchetatorii au ridicat 13 saci cu dispozitive şi materiale medicale ortopedice, din vestiare.

"În urma controlului s-a constatat existenţa anumitor implanturi de osteosinteză şi truse de specialitate în cabinetul medicilor sau vestiarul medicilor din cadrul Secţiei Ortopedie. Acele materiale nu aveau ce căuta acolo", a declarat managerul SJU Piatra-Neamţ, conf. dr. Alexandru Patraşcu, citat de Agerpres.

Întrebat în conferinţa de presă la ce valoare s-ar ridica dispozitivele şi materialele medicale găsite, având în vedere că şi el este medic ortoped, managerul SJU Piatra-Neamţ a răspuns: "între 200.000 de lei şi 400.000 de lei".

Conf. dr. Alexandru Patraşcu a mai precizat că materialele şi dispozitivele au fost găsite în vestiarele a trei medici ortopezi din cadrul secţiei şi a unui ortoped din afara spitalului, care face gărzi ca şi kinetoterapeut.

Doi dintre medicii secţiei vizaţi de ancheta actuală sunt cercetaţi într-un alt dosar pentru luare de mită.

Poliţiştii au demarat o anchetă în acest ultim caz dar, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ, Ramona Ciofu, "a fost deschis un dosar penal pentru delapidare".

Miercuri seara, managerul SJU Piatra-Neamţ, însoţit de alţi reprezentanţi ai spitalului, a efectuat un control în mai multe secţii ale spitalului.

La Ortopedia SJU Piatra-Neamţ, în vestiarele medicilor au fost găsite zeci de dispozitive ortopedice şi materiale sanitare, fapt pentru care managerul a solicitat la 112 prezenţa unui echipaj de poliţie.

Editor : A.P.