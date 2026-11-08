Rezultate LOTO - Duminică, 8 noiembrie 2026. Sume substanțiale în joc la 6/49, Joker și Noroc

Duminică, 8 noiembrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La 6/49, reportul a ajuns la peste 649.900 de euro, iar la Joker sunt în joc peste 246.100 de euro.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 8 noiembrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,47 milioane de lei (peste 649.900 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,91 milioane de lei (peste 358.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,31 milioane de lei (peste 246.100 de euro). La acelasi joc, la categoria a II-a este un report în valoare de peste 474.200 de lei (peste 88.800 de euro), iar la categoria a III-a reportul este în valoare de peste 39.800 de lei. La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 56.400 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 345.200 de lei (peste 64.600 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 527.400 de lei (peste 98.700 de euro).

Premiu înregistrat la tragerea 5/40 de joi

La tragerile loto de joi, 5 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 17.100 de câștiguri în valoare totală de peste 1,34 milioane de lei.

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 85.007,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

Editor : Liviu Cojan