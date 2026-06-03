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Tânără înjunghiată de fostul iubit, într-un mall din Timişoara. Agresorul a fost prins de un agent de pază

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ancheta politie, banda nu treceti_INQUAM_PHOTOS_George_Calin
Foto: InquamPhotos/George Călin

O femeie de 27 de ani a fost înjunghiată, miercuri după-amiază, de un bărbat de 49 de ani într-un mall din Timişoara, ea fiind transportată la spital. Agresorul, care ar fi fostul iubit al tinerei, a fost imobilizat de un agent de pază şi se află în custodia Poliţiei.

”La data de 3 iunie 2026, în jurul orei 14:54, poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Urbană Timişoara au fost sesizaţi prin apelul unic de urgenţă 112 cu privire la faptul că o femeie ar fi fost înjunghiată de un bărbat în incinta unei societăţi comerciale. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, respectiv că o femeie, în vârstă de 27 de ani, ar fi fost înjunghiată de un bărbat, de 49 de ani”, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş.

Femeia a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Bărbatul de 49 de ani a fost imobilizat de un agent de pază, angajat al societăţii comerciale, fiind ulterior preluat de poliţişti.

În prezent, el se află în custodia Poliţiei pentru efectuarea cercetărilor şi dispunerea măsurilor legale care se impun.

În continuare, poliţiştii fac verificări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului.

Potrivit presei locale, incidentul s-a petrecut într-un mall din Timişoara, tânăra fiind înjunghiată de fostul ei iubit.

Editor : A.P.

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