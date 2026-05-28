Un autotren încărcat cu frigorifice a luat foc pe autostrada A1, pe sensul de mers Timişoara - Deva, iar la această oră, pompierii militari intervin pentru stingerea incendiului. Semiremorca arde generalizat, fiind cuprinsă de flăcări în proporţie de 80%. Potrivit pompierilor, capul tractor a fost decuplat şi nu este afectat de flăcări.

Foto: ISU Timiș

Foto: ISU Timiș

„În jurul orei 17:25 am fost solicitaţi să intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autotren pe A1, la kilometru 459, pe sensul de mers Timişoara-Deva. De urgenţă s-au deplasat la locul evenimentului trei autospeciale de stingere din cadrul Detaşamentului Lugoj si Punctului de Lucru Topolovăţu Mare şi o autocisternă de 30.000 l, din cadrul Detaşamentului 2 Pompieri Timişoara”, informează, joi seară, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Timiş.

Potrivit sursei citate, echipajele de intervenţie sosite la locul evenimentului au constatat că incendiul se manifesta cu ardere generalizată la semiremorcă.

„Capul tractor a fost decuplat şi nu este afectat de flăcări”, precizează aceeaşi sursă.

Pompierii mai informează că semiremorca este încărcată cu frigorifice şi este cuprinsă de incendiu în proporţie de 80%.

Editor : A.C.