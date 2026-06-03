Live TV

Mii de albanezi ies din nou în stradă împotriva unui proiect de lux atribuit ginerelui lui Trump: „Albania nu este de vânzare”

Data publicării:
Protests continue in Albania over planned tourism project
Proteste la Tirana, Albania. Sursa foto: Profimedia Images

Câteva mii de persoane au protestat pentru a doua seară consecutiv în capitala Albaniei împotriva unui proiect turistic de lux atribuit lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump. Manifestanții au cerut transparență din partea autorităților și anularea investiției, scandând sloganuri precum „Albania nu este de vânzare” și „Ivanka, pleacă acasă”.

Manifestanţii, cu steaguri albaneze în mână, au defilat pe principalul bulevard al capitalei albaneze, după care s-au oprit în faţa sediului Guvernului, unde au scandat „Rama (premierul albanez), anulează proiectul!”, relatează News.ro.

Ivanka Trump a evocat, într-un podcast recent, proiectul unui hotel pe Insula nelocuită Sazan, şi a afirmat că a „înotat şi apoi mers în picioarele goale” pe această bijuterie a Mării Adriatice nelocuită de zeci de ani. Acest proiect turistic de lux, dezvăluit în urmă cu doi ani, nu a început încă şi este dublat de alt proiect prevăzut pe coasta protejată Zvernec.

Potrivit planurilor de atunci, Jared Kushner vrea să transforme Insula Sazan, pe care se afla odinioară o bază militară comunistă secretă, într-o destinaţie turistică de lux, un proiect estimat la 1,4 miliarde de euro.

Parchetul specializat în lupta împotriva corupţiei şi crimei organizate (SPAK) a anunţat marţi că a deschis anchete cu privire la originea fondurilor folosite în vederea cumpărării titlurilor de proprietate în vederea proiectului de la Zvernec. Titlurile de proprietate au fost apoi revândute investitorilor proiectului, potrivit parchetului.

Sâmbătă, o primă manifestaţie a avut loc la Zvernec, în semn de protest faţă de instalarea de sârmă ghimpată care împiedică accesul pe plajă. Gărzi de securitate private i-au atacat pe manifestanţi şi i-au rănit pe mai mulţi dintre ei. După aceste violenţe, agenţi şi ofiţeri de poliţie au fost suspendaţi, iar licenţa a două societăţi de securitate private implicate a fost revocată.

În ianuarie, aproximativ 40 de asociaţii de protecţie a mediului au cerut suspendarea proiectului complexului turistic de lux, invocând ameninţări la adresa biodiversităţii.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
1
Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea PSD. „Nu mă mai...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
3
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
Vladimir Putin.
4
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
5
Șoșoacă apără Rusia în cazul dronei de la Galați, în direct la televiziunea Kremlinului...
Țiriac jr., motivul pentru care Sorana Cîrstea a luat cea mai importantă decizie din viața ei: ”E normal la vârsta mea”
Digi Sport
Țiriac jr., motivul pentru care Sorana Cîrstea a luat cea mai importantă decizie din viața ei: ”E normal la vârsta mea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
2026-06-03-4602
Peste 10.000 de angajați din sănătate au protestat față de legea salarizării. Manifestanții au mers din Piața Victoriei la Parlament
BUCURESTI - BNS - PROTEST - MINISTERUL DE FINANTE - 8 IUL 2025
Angajațiii din Finanțe, protest în fața Ministerului. Joi, mii de angajați vor opri lucrul în toată țara, din cauza legii salarizării
BUCURESTI - BNS - PROTEST - MINISTERUL DE FINANTE - 8 IUL 2025
Angajații din sistemul fiscal continuă protestele față de noua lege a salarizării. Care sunt nemulțumirile
Proteste Albania
Proiectul unei staţiunii de lux pe care familia Trump vrea să o deschidă în Albania, în atenția procurorilor anticorupție
sanitas foto
Angajații din Sănătate au protestat în stradă din cauza noii legi a salarizării: „Am fost Cenușăreasa, nu se mai poate”
Recomandările redacţiei
bancnote de 50 de euro cu o lupă peste harta europei
Raport european: România are probleme cu cheltuirea banului public...
ilie bolojan ceas conferinta palatul victoria guvern
Cât mai poate guvernul Bolojan să rămână în funcție: „Au mai fost...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
Lia Olguţa Vasilescu, despre legea salarizării: „Mie nu-mi convine să...
victor ponta sustine un discurs
„Împușcați-l în limbă”. USR acuză un „derapaj grav” după ce Victor...
Ultimele știri
Zelenski anunță că Ucraina va trimite experți antidrone în România și statele baltice
Patru avioane Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene au aterizat la baza Mihail Kogălniceanu. Au sosit și 180 de militari
Digi România va dezvolta prin programul SAFE o platformă de securitate cibernetică bazată pe inteligență artificială
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a pățit o viitoare mireasă cu o săptămână înainte de nuntă. Totul a pornit de la o pizza crocantă
Cancan
Ce arată analizele toxicologice în cazul lui Vlad Verdeș, tânărul care și-a înjunghiat mortal tatăl polițist...
Fanatik.ro
Cum a apărut Maria Sharapova în tribunele de la Roland Garros. A uimit pe toată lumea
editiadedimineata.ro
Pentagonul interzice accesul jurnaliștilor în biroul de presă. Decizia reaprinde dezbaterea despre libertatea...
Fanatik.ro
Marius Șumudică, discurs virulent după debutul lui Gică Hagi la națională: “Revoluționăm fotbalul? Dobre a...
Adevărul
Capcanele din vacanța în Spania: un mop lăsat pe balcon sau un castel de nisip prea mare îți pot aduce amenzi...
Playtech
Ce se întâmplă cu norma de hrană a militarilor după modificările aduse de noua lege a salarizării...
Digi FM
Un bărbat a devenit miliardar peste noapte fără să știe. A aflat adevărul când a încercat să plătească la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Darius Olaru, în fața transferului carierei, direct în Champions League!
Pro FM
Loredana Groza, criticată după apariția de la gala gimnasticii din Onești. „De ce așa dezbrăcată în fața...
Film Now
Actor din „How I Met Your Mother”, condamnat la peste 30 de ani de închisoare după ce și-a înjunghiat fosta...
Adevarul
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă în...
Newsweek
Pensionarii cu datorii la Casele de Ajutor Reciproc, executați mai repede. Ce rol va avea Casa de Pensii?
Digi FM
Millie Bobby Brown, despre viața de mamă la 22 de ani: “Nu înțeleg cum poate exista atât de multă iubire...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Mulți români fac această greșeală. Ce trebuie să faci dacă găsești un pui de căprioară singur în pădure
Film Now
John Travolta le dedică filmul scris și regizat de el soției și fiului pierduți mult prea devreme: "Viața m-a...
UTV
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit la Londra. Nuntă discretă pentru unul dintre cele mai urmărite...