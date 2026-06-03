Mii de albanezi ies din nou în stradă împotriva unui proiect de lux atribuit ginerelui lui Trump: „Albania nu este de vânzare”

Câteva mii de persoane au protestat pentru a doua seară consecutiv în capitala Albaniei împotriva unui proiect turistic de lux atribuit lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump. Manifestanții au cerut transparență din partea autorităților și anularea investiției, scandând sloganuri precum „Albania nu este de vânzare” și „Ivanka, pleacă acasă”.

Manifestanţii, cu steaguri albaneze în mână, au defilat pe principalul bulevard al capitalei albaneze, după care s-au oprit în faţa sediului Guvernului, unde au scandat „Rama (premierul albanez), anulează proiectul!”, relatează News.ro.

Ivanka Trump a evocat, într-un podcast recent, proiectul unui hotel pe Insula nelocuită Sazan, şi a afirmat că a „înotat şi apoi mers în picioarele goale” pe această bijuterie a Mării Adriatice nelocuită de zeci de ani. Acest proiect turistic de lux, dezvăluit în urmă cu doi ani, nu a început încă şi este dublat de alt proiect prevăzut pe coasta protejată Zvernec.

Potrivit planurilor de atunci, Jared Kushner vrea să transforme Insula Sazan, pe care se afla odinioară o bază militară comunistă secretă, într-o destinaţie turistică de lux, un proiect estimat la 1,4 miliarde de euro.

Parchetul specializat în lupta împotriva corupţiei şi crimei organizate (SPAK) a anunţat marţi că a deschis anchete cu privire la originea fondurilor folosite în vederea cumpărării titlurilor de proprietate în vederea proiectului de la Zvernec. Titlurile de proprietate au fost apoi revândute investitorilor proiectului, potrivit parchetului.

Sâmbătă, o primă manifestaţie a avut loc la Zvernec, în semn de protest faţă de instalarea de sârmă ghimpată care împiedică accesul pe plajă. Gărzi de securitate private i-au atacat pe manifestanţi şi i-au rănit pe mai mulţi dintre ei. După aceste violenţe, agenţi şi ofiţeri de poliţie au fost suspendaţi, iar licenţa a două societăţi de securitate private implicate a fost revocată.

În ianuarie, aproximativ 40 de asociaţii de protecţie a mediului au cerut suspendarea proiectului complexului turistic de lux, invocând ameninţări la adresa biodiversităţii.

Editor : M.I.