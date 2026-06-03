Verdict final în cazul dublei crime din Iași: Studentul marocan a scăpat de pedeapsa inițială. Cum a încercat să își acopere urmele

Procesul dublei crime săvârșite de un student marocan la Medicină în Iași, în anul 2021, a ajuns la final, după mai bine de 50 de termene. Ahmed Sami El Bourkadi a fost condamnat definitiv pe 28 mai, într-un proces care a ajuns la Curtea de Apel Târgu Mureș, pentru uciderea colegului de facultate Youssef Jniyah și a iubitei acestuia, Vanessa Burlacu. Din motivarea instanței, consultată de Digi24.ro, reiese filmul crimei intens mediatizate la acel moment.

Deși în primă instanță a primit o condamnare la închisoarea pe viață, judecătorii au decis în final că Ahmed Sami El Bourkadi va executa o pedeapsă de 29 de ani de închisoare pentru mai multe infracțiuni, principala fiind cea de omor calificat.

Ce s-a întâmplat pe 8 decembrie 2021

Pe 8 decembrie 2021, Youssef l-a chemat la el acasă, locuință situată într-un cartier de lux din Iași, pe Ahmed Sami El Bourkadi. Cei doi ar fi trebuit, pe seară, să iasă în club alături de alți prieteni.

La 17:40, Ahmed Sami El Bourkadi a plecat de acasă și ulterior s-a oprit la un magazin, întrucât trebuia să cumpere carne, pâine și alcool, la cererea lui Youssef Jniyah.

După ce a terminat cumpărăturile, în jurul orei 18.30, a ajuns în apropierea locuinței celor două victime, a lăsat bacșiș șoferului de ridesharing care l-a transportat și și-a pus rucsacul în spate. În tot acest timp, el vorbea la telefon.

Traseul lui a fost confirmat de imaginile de pe camerele de supraveghere situate, pe de-o parte, în dreptul blocului în care locuia Ahmed Sami El Bourkadi, și, pe de altă parte, în zona complexului în care locuiau cele două victime.

După ce a intrat în locuința lui Youssef Jniyah, bărbatul și-a dat jos geaca, rămânând în hanorac, s-a descălțat de adidași și s-a încălțat cu o pereche de șlapi negri.

O seară în care cei doi se pregăteau să iasă în club

Victima, Youssef Jniyah, și Ahmed Sami El Bourkadi au stat ulterior la parter, în living. Cei doi au fumat narghilea, au băut votcă și au consumat substanța cunoscută generic drept „baloane”.

„Baloane” este termenul folosit pentru consumul de protoxid de azot cu ajutorul unui dispozitiv de umflat baloane. Capsulele de protoxid de azot se introduc în acel dispozitiv, se umflă un balon, iar gazul este inhalat din acel balon.

Protoxidul de azot este cunoscut drept „funny gas” și produce efecte intense, de scurtă durată, cum ar fi amețeală, halucinații, amplificarea sunetelor și imaginilor din jur, distorsiuni de sunete. Este folosit în principal ca anestezic.

În tot acest timp, Vanessa, iubita lui Youssef, se afla la etaj, singură, pentru că nu avea voie să participe la întâlnirile pe care studentul la medicină le avea cu alți bărbați.

Anchetatorii au descoperit conversații purtate între ea și o prietenă, în care Vanessa îi spunea acesteia că nu poate să îi arate o pereche de ghete pe care abia le cumpărase, întrucât Youssef are un prieten la el și ea nu poate să coboare. Conversația avea loc în jurul orei 20.30.

Într-o altă discuție din aceeași seară, Vanessa i-a cerut unei alte prietene să aibă un apel video în cadrul căruia Ahmed Sami El Bourkadi să poată să o cunoască, însă aceasta a refuzat. Conversația avea loc la 20:57.

Între 21.30 și 23.00, cei doi, Youssef și Sami El Bourkadi, încă beau vodcă, lucru care reiese din discuțiile pe care le aveau cu alți prieteni care îi chemau în club.

Între 22:41 și 22:47, Youssef a vorbit pe Whatsapp cu un alt prieten care nu locuia în România și căruia i-a trimis o poză cu Sami El Bourkadi, în care l-a ironizat pe acesta cu descrierea „uite ce face balonul”.

Procurorii au ajuns la concluzia că după ora 22:47 a început conflictul între Youssef și Sami El Bourkadi.

Motivul dublei crime, indicat de anchetatori

Anchetatorii nu au reușit să stabilească cu exactitate care a fost motivul ce a generat conflictul dintre cei doi, care a dus ulterior la dubla crimă comisă de Sami El Bourkadi, întrucât nu au existat martori lângă ei în acel moment. Nu este clar dacă sau în ce măsură au contribuit consumul de alcool și substanțe.

O ipoteză luată în calcul a fost cea că Sami El Bourkadi a avut o criză de furie pe fondul ironiei făcute de Youssef în momentul în care a trimis poza în care îl ridiculiza. Ipoteza a fost întărită de declarația unui martor, care a subliniat că Sami El Bourkadi nu suporta să fie fotografiat.

Această ipoteză a fost, într-un final, reținută de judecătorii care au decis condamnarea lui Sami El Bourkadi.

40 de minute de coșmar pentru Vanessa și Youssef

Din cercetările autorităților reiese că Sami El Bourkadi a folosit un cuțit cu lama de 4 centimetri, iar primul atacat a fost Youssef. L-a atacat pe acesta la parter, în zona holului de la intrare și în baie, iar în momentul în care victima a încercat să se refugieze la etaj, l-a urmărit pe scări.

Urme de sânge care îi aparțineau lui Youssef au fost descoperite de anchetatori pe holul de la intrare, pe podea, pe peretele de lângă ușa casei sau pe vasul de toaletă din baia de la parter.

Youssef a încercat să se apere de loviturile de cuțit ale lui Sami El Bourkadi și a urcat la etaj, intrând în camera unde se afla iubita lui, Vanessa. În acea cameră, Sami El Bourkadi i-a ucis pe cei doi.

Anchetatorii au subliniat că între victime și atacator a avut loc o luptă, însă nu au reușit să se apere, iar Sami El Bourkadi a continuat să le lovească „cu intensitate și brutalitate” în zone vitale ale corpului. În timpul atacului, Sami El Bourkadi s-a tăiat la rândul lui în palma dreaptă.

Pe ambele victime au fost identificate câte 20-30 de plăgi de cuțit, la nivelul capului, gâtului, brațelor, toracelui și spatelui.

După atac, Sami El Bourkadi a căutat prin locuința victimelor haine de schimb, iar în tot acest timp a lăsat amprente în mai multe locuri din casă. Șosetele pe care le-a purtat și pe care anchetatorii le-au găsit în baie erau îmbibate de sângele victimelor.

După ce s-a schimbat de haine, la 23.23, Sami El Bourkadi a ieșit din locuința celor două victime, dar nu înainte de a fura telefonul uneia dintre ele și cheile locuinței. Cadavrele au rămas pe patul camerei în care a avut loc dubla crimă.

În momentul în care a plecat, Sami El Bourkadi purta pantaloni scurți (n.r. Ninsese în acea zi), geacă neagră, fes și era încălțat cu adidași, dar nu purta șosete. Pantalonii scurți, după cum au menționat anchetatorii, îi aparțineau lui Youssef.

Câteva zeci de minute mai târziu, el a ajuns acasă. Sami El Bourkadi i-a spus iubitei sale că a căzut pe gheață, s-a murdărit de noroi și s-a tăiat într-o țeavă de metal, ceea ce explica, aparent, motivul pentru care era tăiat la mână și a fost nevoit să se schimbe de haine.

În acea seară, Sami El Bourkadi și iubita lui s-au dus la o farmacie, de unde au luat bandaje, a aruncat hainele furate de la victimă într-o pubelă, și s-a dus la un spital din Iași, pentru a primi îngrijiri medicale. Cei doi s-au întors acasă în jurul orei 2 dimineața.

În dimineața următoare s-a întors la locul crimei

A doua zi, pe 9 decembrie 2021, Sami El Bourkadi s-a întors, în jurul orei 11:00, la locuința victimelor, unde a stat timp de o oră. Atunci, susțin anchetatorii, a furat și telefonul celeilalte victime, căștile lor și un card bancar.

În acea zi, s-a mai dus la un fast-food și a reîncarcat cartelele telefonice deținute de el și iubita lui, iar plățile au fost făcute cu cardul bancar al uneia dintre victime. În jurul orei 17:00 a închiriat și o mașină, pe care a predat-o a doua zi.

A încercat să își ascundă urmele printr-un incendiu

Acea mașină a fost folosită pentru o nouă deplasare către locuința victimelor, unde a stat între 17:09 și 17:54. Atunci, susțin anchetatorii, Sami El Bourkadi a vrut să ascundă urmele crimelor, încercând să provoace un incendiu.

Printre lucrurile arse au fost descoperite urmele hanoracului pe care îl purta în seara crimei, dar și mai multe haine ale victimei, pe care Sami El Bourkadi le-a răscolit și le-a pătat cu sânge în momentul în care căuta schimburi.

„Inculpatul a aşezat mai multe haine începând de la parter, pe trepte şi la etaj pentru a crea un fitil, a stropit cu substanţe inflamabile în camera unde erau victimele, respectiv pe pat, în baia de la etaj- în zona de duş, unde au fost arse hainele inculpatului, la parter, în living- în zona fotoliilor”, potrivit anchetatorilor.

Focul, însă, nu a ajuns și în dormitorul în care se aflau cadavrele victimelor, în condițiile în care anchetatorii arată că era depus doar un strat de funingine.

„Intenţia autorului a fost incendierea în întregime a locuinţei, însă acest fapt nu s-a produs, întrucât focul nu a fost alimentat cu aer, neexistând tiraj, uşile şi ferestrele asigurând o izolare etanşă faţă de exterior”, a fost concluzia anchetatorilor.

După ce a încercat să incendieze casa victimelor, Sami El Bourkadi a ajuns înapoi la locuința lui și a aruncat cheile furate de la victime într-un tomberon de pe stradă.

Căuta știri despre crimă înainte să afle autoritățile

Încă de pe 9 decembrie, dar și pe parcursul zilei de 10 decembrie, Sami El Bourkadi a căutat constant pe internet știri despre crimă, în condițiile în care autoritățile nu știau de ea la acel moment.

„La acea dată şi oră fapta de omor nu era sesizată şi nici cunoscută de autorităţi, ceea ce arată că inculpatul ştia că victimele au decedat”, au reținut judecătorii.

S-a dus încă o dată la locuința victimelor în seara de 10 decembrie, unde a stat 10 minute. Anchetatorii susțin că s-a dus atunci să verifice care este stadiul imobilului, după ce a fost incendiat cu o zi în urmă.

Prietenii victimelor îi cereau să verifice de nu răspund la telefon

Tot pe 10 decembrie, la două zile după crimă, Sami El Bourkadi a primit primele întrebări din partea prietenilor victimelor, îngrijorați că niciunul dintre cei doi nu mai răspunde la telefon. Unii dintre ei cunoșteau relația apropiată dintre Sami El Bourkadi și Youssef.

Confruntat cu primele astfel de întrebări, inclusiv din partea fratelui lui Youssef, acesta le spunea că nu știe unde locuiau victimelor și refuza să recunoască faptul că, în seara crimei, a fost invitat în acel loc.

Unul dintre principalii martori din acest caz a fost prietenul lui Youssef, care nu locuia în România, și care a primit poza cu Sami El Bourkadi, din seara crimei, pe Whatsapp.

Acesta a și dat de numărul luI Sami El Bourkadi, pe care l-a sunat pe 10 decembrie, rugându-l să vadă ce s-a întâmplat cu cei doi.

Inițial, arată anchetatorii, Sami El Bourkadi i-a spus martorului că nu știe unde era casa victimei, apoi că nu își mai amintește, iar la final că locuiește departe de casa victimei și că îi e frică de câini.

Constant, Sami El Bourkadi a refuzat orice solicitare din partea prietenilor victimei să meargă să verifice ce s-a întâmplat cu Youssef și Vanessa, în condițiile în care niciunul nu mai răspundea la telefon de două zile.

Prins în Italia la șase zile după dubla crimă

Pe 11 decembrie 2021, în timp ce se afla în aeroport să plece din România, fiind un zbor planificat din luna noiembrie alături de iubita lui, Sami El Bourkadi i-a arătat acesteia o știre despre dubla crimă din Iași, fără să recunoască faptul că a fost implicat în acest caz.

Au ajuns în Italia, unde inițial s-au cazat în aceeași cameră, însă Sami El Bourkadi a plecat din acel hotel, lăsându-și doar bagajul în cameră. În acest timp, autoritățile din România l-au identificat drept principal suspect în cazul dublei crime.

Două zile mai târziu, pe 13 decembrie, polițiștii italieni au început să îl caute pe Sami El Bourkadi, la solicitarea autorităților române. El a fost găsit ziua următoare, tuns și bărbierit, la periferia Romei. Pe 22 decembrie a fost predat autorităților române.

De ce a scăpat Sami El Bourkadi de închisoarea pe viață

Sami El Bourkadi era descris de cunoscuți drept o persoană calmă, amabilă, politicoasă, care nu a creat niciodată probleme familiei, nu a intrat în niciun conflict și nu era capabil să comită o asemenea faptă.

„Pe parcursul procesului penal inculpatul nu numai că a negat comiterea infracţiunilor, dar a manifestat şi o insensibilitate ridicată faţă de urmările infracţiunii de omor calificat (...) întrucât în niciun moment nu a manifestat vreo urmă de regret cu privire la decesul celor două victime”, subliniau judecătorii din primă instanță, de la Tribunalul Iași.

Judecătorii de la Curtea de Apel Târgu Mureș au arătat că Sami El Bourkadi „a săvârșit fapta de omor cu o violență extremă” și că între „victimele omorului se afla o persoană care nu a greșit cu nimic față de inculpat”, adică Vanessa.

„Incendierea locuinţei victimelor a fost deosebit de periculoasă, fiindcă locuinţa se afla într-o zonă locuită dintr-un mare oraş. Inculpatul a săvârşit furtul şi infracţiunile informatice profitând de uciderea victimelor. După săvârşirea faptelor, a încercat să se sustragă răspunderii penale”, potrivit motivării judecătorilor.

Numai că, potrivit judecătorilor de la apel, tot ce a făcut Sami El Bourkadi din 8 decembrie, de când a avut loc dubla crimă, și până când a fost prins de autorități, au fost dovezi ale „confuziei și lipsei de control”, nu dovezi ale unei crime săvârșite cu sânge rece.

„Probele dosarului nu demonstrează dincolo de orice îndoială rezonabilă motivul omorului, caracterul său complet gratuit, modalitatea concretă în care inculpatul le-a urmărit, prins şi manipulat pe victime, determinarea şi sângele rece cu care ar fi acţionat şi celelalte împrejurări reţinute de prima instanţă în defavoarea inculpatului”, mai arată judecătorii de la apel, fiind prezent și motivul pentru care Sami El Bourkadi nu a fost condamnat la închisoare pe viață.

Concret, deși au subliniat că este vorba de „ucidere deosebit de violentă”, judecătorii Curții de Apel Târgu Mureș au subliniat că este necesară închisoarea la maximul prevăzut de lege, dar nu închisoarea pe viață.