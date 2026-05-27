Parchezi mașina pe o stradă care urmează să fie măturată, primești amendă - este noua decizie a autorităților din Timișoara, menită să-i descurajeze pe șoferi să își lase autoturismele unde apucă. Nu puține sunt situațiile în care utilajele firmei de salubritate nu pot face curățenie, din cauza lor, spun reprezentanții primăriei. De cealaltă parte, unii dintre localnici sunt de părere că măsura e absurdă și cer ca intervalul de curățenie să fie limitat la cel mult două ore.

Utilajele de curățenie își fac cu greu loc printre mașinile parcate pe ambele sensuri. Muncitorii sunt nevoiți să ocolească zone întregi, pentru că șoferii nu își mută autoturismele.

„Conform proiectului, firma de curățenie va întocmi un grafic exact al străzilor care urmează să fie curățate. Acest grafic va fi transmis și șoferilor, iar cei care nu se conformează riscă amenzi”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Sancțiunile ajung până la 1.500 de lei. Autoritățile spun că regulamentul funcționează deja în multe orașe europene și că fără astfel de măsuri, curățenia se face doar printre mașini, nu și sub ele.

„Foarte bine, de ce să nu? Strada trebuie să fie curată! E greu să tragi în altă parte două zile, până se face curat?!”, întreabă retoric cineva.

„Dacă îi anunță și omul dacă e cumva plecat în concediu, să zic o săptămână, și e anunțat în timpul ăla.... aici e așa un pic discutabilă treaba”, e de părere altcineva.

„Va fi, în principiu, o dată pe lună pe o parte a străzii. Vom avea grijă să nu blocăm o stradă întreagă”, dă asigurări purtătorul de cuvânt al Primăriei Timișoara, Silvana Andreaș.

Nu toată lumea este de acord, însă, cu această măsură.

„Este absurd! Noi am cerut ca acest interval în care se spală să fie de maximum o oră, două ore, în funcție de lungimea străzii”, spune Petru Olariu, președintele Federației Asociațiilor de Locatari Timișoara.

Autoritățile vor monta, în perioada următoare, panouri informative, unde vor afișa orarul intervențiilor. Proiectul pilot va demara, inițial, pe 18 străzi, iar mai apoi va fi extins în tot orașul.

