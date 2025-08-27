Live TV

Tinere bătute într-un tramvai din București. Una dintre victime a avut nevoie de îngrijiri medicale

Data publicării:
tramvai 32

Jandarmii au intervenit, miercuri, pentru imobilizarea unui bărbat care a agresat trei tinere, într-un tramvai care circula pe linia 32, în Bucureşti. Una dintre victime a primit îngrijiri medicale de la echipaj de Ambulanţă, informează News.ro. Agresorul a fost predat poliţiştilor.

„În această dimineaţă, în jurul orei 06:50, un echipaj de intervenţie antiteroristă al Jandarmeriei Capitalei, aflat în zona staţiei STB Calea Rahovei, a observat mai multe persoane aflate în stare de agitaţie în apropierea tramvaiului 32, aflat în staţie. Intervenind prompt pentru stabilirea situaţiei de fapt, jandarmii au aflat că un bărbat aflat în mijlocul de transport a agresat fizic mai multe persoane de sex feminin. Agresorul a fost imediat identificat şi imobilizat de forţele de ordine”, a transmis, miercuri, Jandarmeria Bucureşti.

În urma verificărilor, s-a constatat că bărbatul a lovit două tinere în vârstă de 19, respectiv 20 de ani, precum şi o fată în vârstă de 17 ani. Acolo a intervenit şi un echipaj medical de ambulanţă, care a acordat îngrijiri uneia dintre victime.

Agresorul a fost predată poliţiştilor, fiind întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală.

Editor : A.P.

