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Video „Țintă aeriană” detectată la 20 km est de Galați: două avioane F-16 au fost ridicate. Mesaje Ro-Alert, în județele Galați și Tulcea

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avioane f-16 ale romaniei
Aeronave F-16 ale României. Foto: Profimedia
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O „ţintă aeriană” a fost detectată, în noaptea de joi spre vineri, la 20 kilometri est de Galaţi, astfel că două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române au fost ridicate pentru a monitoriza situaţia, anunţă Ministerul Apărării Naţionale (MApN). Totodată, a fost emis mesaj RO-Alert pentru populaţia din estul judeţului Galaţi şi nordul judeţului Tulcea. Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional, arată MApN.

„Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat vineri dimineaţă, 25 septembrie, o ţintă aeriană ce evolua la 20 kilometri Est de Galaţi. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană în Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situaţiei”, a anunţat MApN.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din Estul judeţului Galaţi şi Nordul judeţului Tulcea, iar la ora 03.27 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Alerta aeriană pentru Estul judeţului Galaţi şi Nordul judeţului Tulcea a încetat la 04.14.

„Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional”, a precizat MApN.

Editor : B.E.

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