Direcția Generală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina a publicat pe portalul War&Sanctions rezultatele unei analize a structurii dronei „Geran-5 K5-K”, precum și o listă cu aproape o sută de componente electronice de producție străină.

Potrivit serviciului de presă al GUR, la începutul toamnei acestui an, trupele ruse au început să utilizeze o nouă versiune a „Geran-5” pentru a lansa atacuri asupra orașelor ucrainene. Din punct de vedere al schemei aerodinamice și al caracteristicilor tactico-tehnice, acest aparat poate fi deja clasificat în categoria rachetelor cu aripi de dimensiuni reduse.

Specialiștii GUR au examinat una dintre aceste drone, care, din motive necunoscute, a căzut aproape intactă în mijlocul unui câmp ucrainean.

Planorul „Geran-5 K5-K”, la fel ca versiunea anterioară, are o configurație aerodinamică clasică. Aripile sale drepte, în formă de săgeată, sunt amplasate în partea superioară a fuselajului, iar trenul de coadă este format dintr-o singură chila, stabilizatoare fixe și o cârma de direcție.

Noua variantă a devenit mai compactă decât predecesoarea sa: lungimea fuselajului a scăzut de la 6,5 la 4 metri, iar anvergura aripilor – de la 3,2 la 3 metri. În același timp, inginerii ruși au îmbunătățit caracteristicile aerodinamice ale fuselajului pentru a crește viteza și altitudinea de zbor.

Altitudinea maximă de zbor a modelului K5-K a crescut de la 5 la 6 km. Viteza de croazieră depășește 450 km/h, iar în timpul anumitor manevre aparatul poate atinge viteze de până la 1000 km/h. În același timp, autonomia de zbor a rămas la 1000 km, iar masa încărcăturii de luptă – la 90 kg.

În eșantionul analizat, cercetătorii au descoperit, printre altele, o încărcătură termobarică de tip TBBCH-90.

Sistemul avionic K5-K este similar cu cel utilizat în ultimele versiuni ale unei alte drone cu reacție – „Geran-4 Seeker”. Aceasta include un controler de zbor, un sistem de navigație inerțial SADRA Seeker cu modulul MOX, o copie localizată a antenei CRP Harxon GI-006 cu 16 elemente, un tracker, un modem mesh și alte componente.

În plus, în aparat a fost descoperit un nou bloc al sistemului de corelație opto-electronic „Susanin” – anterior, GUR identificase deja acest sistem în dronele „Geran-4”.

Aceasta compară imaginile obținute de la senzorul optic cu imaginea de referință stocată în memoria microcomputerului. Acest lucru permite verificarea conformității traseului rachetei sau a dronei cu traiectoria prestabilită, de la locul de lansare până la țintă. În modelul K5-K analizat, în locul senzorilor optici, sistemul „Susanin” a utilizat o cameră cu dublă bandă.

Microcomputerul Coke Pi – un echivalent chinezesc al Raspberry Pi – procesează direct imaginile și le compară cu imaginea de referință. Acesta este amplasat într-o carcasă din plastic cu marcajul corespunzător.

Editor : A.R.