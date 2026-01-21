Un băiat de 15 ani din Timiș a fost ucis şi îngropat în curtea unei case. Doi adolescenţi, principalii suspecți, au fost reţinuţi

Un adolescent dat dispărut a fost găsit mort în județul Timiș. Din primele informații, principalii suspecți ar fi alți doi minori. Băiatul de 15 ani a fost ucis şi îngropat în curtea unei case din Cenei. Mama lui a anunţat poliţia, după ce băiatul a plecat de acasă cu trotineta şi nu s-a mai întors.

Poliţiştii acționează miercuri dimineaţă la dezgroparea cadavrului, iar cei doi suspecți, doi adolescenţi, au fost reţinuţi şi sunt audiaţi.



Alin Mario Berinde a fost dat dispărut marţi de familie, informează News.ro. Băiatul plecase de acasă luni cu trotineta şi nu s-a mai întors, iar a doua zi, mama lui a anuntat Poliţia în legătură cu dispariţia băiatului. Poliţiştii au început cercetările. Au găsit mai întâi ghetele şi mai apoi trotineta într-un tufiş. La scurt timp, au descoperit că trupul neînsufleţit al băiatului a fost îngropat în curtea unei case din localitatea Cenei, judeţul Timiş.

