Video Un bărbat din Mehedinți este cercetat penal după ce și-a amenajat în propria casă o sală de jocuri de noroc

Data publicării:
sala de jocuri
Un bărbat din Mehedinți este cercetat penal după ce și-a amenajat în propria casă o sală de jocuri de noroc

Un bărbat din Mehedinți este cercetat penal după ce și-a transformat propria locuință într-o sală de jocuri de noroc. Polițiștii au ridicat aparatele deținute ilegal. 

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Vânju Mare, din județul Mehedinți, aveau informații de ceva timp că bărbatul ar deține aceste aparate într-o cameră a locuinței, iar acolo, în fiecare seară, veneau persoane și jucau diverse sume de bani.

După ce au strâns suficiente probe, polițiștii au făcut percheziții la locuința bărbatului și au găsit acolo cinci aparate pentru jocuri de noroc, dar și o importantă sumă de bani.

Anchetatorii au stabilit că sala jocuri de noroc nu are licență, pentru că bărbatul locuia într-o comună care are sub 15.000 de locuitori și, potrivit legii, nu ar fi trebuit să înființeze o astfel de sală de jocuri de noroc.

Aparatele și banii au fost confiscate, iar pe numele bărbatului a fost întocmit un dosar penal.

