Live TV

Un bărbat în vârstă de 74 de ani, din Roman, s-a împușcat în cap în timpul unui live pe internet

Data actualizării: Data publicării:
Pistol
Foto Profimedia

Un bărbat în vârstă de 74 de ani, din Roman, a fost găsit, luni, împuşcat în cap de poliţişti, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Sesizarea la 112 a fost făcută de un bărbat din Galaţi, care a spus că a văzut în cadrul unui live, pe o platformă de socializare, cum bărbatul s-ar fi împuşcat cu o armă.

"La faţa locului, în municipiul Roman, au fost dirijate patrule din cadrul Biroului Ordine Publică Roman şi echipaje medicale. În curtea imobilului a fost identificat un bărbat, de 74 de ani, din Roman, ce prezenta o plagă împuşcată la nivelul capului. Bărbatul prezenta semne vitale, fiind transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, agentul principal Andreea Atomei, potrivit Agerpres.

Bărbatul figurează ca deţinător de arme letale dar cu permisul de armă anulat, însă în interiorul termenului legal de depunere la armurierul autorizat.

Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
comemorare victime colectiv
1
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce...
dominic fritz sustine un discurs
2
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi șantajați la nesfârșit...
photo-collage.png - 2025-11-02T002212.642
3
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: 10 persoane au fost înjunghiate și sunt...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO - 2 noiembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria...
5
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
Tragedie! A murit, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului: avea doar 44 de ani
Digi Sport
Tragedie! A murit, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului: avea doar 44 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Trupe americane se antrenează la baza Mihail Kogălniceanu
Cristian Diaconescu: Pentru Rusia, un război cu NATO e „mult mai...
Torre dei Conti-roma-prabusire
Misiune contracronometru pentru salvarea românului prins sub...
alexandrescu simion (1)
Anca Alexandrescu candidează la Primăria Capitalei, cu susținerea...
rafinaria petrotel lukoil
Radu Miruţă, despre sancţiunile americane aplicate Lukoil: Există...
Ultimele știri
PNL și USR au candidat comun la șefia Consiliului Judeţean Buzău. Cine este Mihai Răzvan Moraru
Administraţia Trump taie la jumătate ajutorul alimentar pentru 42 de milioane de americani, din cauza blocajului bugetar
Fritz: „Dacă PSD crede că deficitul și problemele cu bugetul o să dispară doar pentru că nu mai este Bolojan, se înșală”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
openai sora
Peste un milion de persoane împărtăşesc gânduri de sinucidere cu ChatGPT, anunţă OpenAI
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Directorul Termocentrale Constanţa a fost găsit spânzurat în propria locuinţă
banda politia nu treceti
Doi tineri au fost găsiți morți, într-o mașină, în zona lacului Frumoasa din Harghita. Lângă ei era un pistol de asomare
Soldați Rusia
Un soldat rus și-a împușcat un coleg după care s-a sinucis. Unde a avut loc incidentul
urs in padure
Un bătrân a fost găsit mort pe un deal, în aproprierea casei, în Neamț. El avea urme de atac de urs
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul...
Fanatik.ro
El este Rareș, un tânăr asistent de pe ambulanță care salvează vieți chiar și în afara urgențelor. Cazul care...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Moment unic pentru Simona Halep la Turneul Campioanelor! Sportiva e în culmea fericirii: ”E prima dată pentru...
Adevărul
De ce China și Rusia nu se tem de Statele Unite. Greșelile lui Donald Trump
Playtech
Când încep ninsorile în Bucureşti? Prognoza meteo pentru Crăciun şi Revelion 2025
Digi FM
"Ca tată, mă gândesc mereu la lumea pe care o vor moșteni copiii mei. Viitorul e în pericol". Prințul...
Digi Sport
Dat afară de Dan Șucu! Primea un salariu de 1.400.000€ pe an
Pro FM
Micro-pantaloni, top super mulat și pantofi cu tocuri înalte. Bianca Censori, o nouă apariție controversată...
Film Now
Ce se întâmplă cu procesul de 400 milioane $ intentat de Justin Baldoni contra lui Blake Lively. Adevăratul...
Adevarul
Un complex turistic de lux din România, scos la licitație la un preț minim de pornire de 10,5 milioane de...
Newsweek
Ce pensie ia un pensionar dacă a avut salariul între 2.000 lei și 6.000 lei și a muncit 35 de ani?
Digi FM
Iubita lui Leonardo DiCaprio, într-o rochie decoltată până la abdomen. Vittoria Ceretti, strălucitoare la...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Reacția lui Morgan Freeman după ce Diane Keaton a susținut că a avut cel mai bun sărut cu actorul: „Există...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”