Live TV

Un profesor de la o școală gimnazială din Dâmbovița a fost reținut după ce ar fi agresat sexual o elevă, în timpul orelor

Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română

Un bărbat de 59 de ani, cadru didactic la o şcoală gimnazială din comuna Dragomireşti, judeţul Dâmboviţa, a fost reţinut de poliţişti după ce ar fi agresat sexual, în timpul unei ore de curs, o elevă de 13 ani.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa a anunţat, vineri, că, în urma investigaţiilor făcute de poliţiştii din cadrul Secţiei Nr. 4 Poliţie Rurală Dragomireşti, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte, un bărbat de 59 de ani, suspect de agresiune sexuală asupra unui minor, a fost reţinut pentru 24 de ore.

„Din cercetările efectuate a reieşit că, la data de 23 septembrie a.c., bărbatul, în calitate de cadru didactic dintr-o şcoală gimnazială din comuna Dragomireşti, în timpul unei ore de curs, ar fi agresat sexual o minoră de 13 ani, elevă a acestuia, prin aceea că ar fi tras-o de mână şi ar fi sărutat-o pe gât, împotriva voinţei sale”, a arătat Poliţia, potrivit News.ro.

Vineri, bărbatul va fi prezentat magistraţilor, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Premierul Ilie Bolojan
1
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
4
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
5
Reacția Rusiei după ce Trump a încurajat țările NATO să doboare avionele rusești care le...
Final de telenovelă! În Ucraina, s-a luat decizia legată de Blănuță. Igor Surkis: ”Nici nu pot!”
Digi Sport
Final de telenovelă! În Ucraina, s-a luat decizia legată de Blănuță. Igor Surkis: ”Nici nu pot!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
soldați ucraineni pe front
„Un război secret împotriva Europei.” Fost oficial NATO: „E timpul să...
Vortex polar în România. Foto Getty Images
Ce este vortexul polar și cum influențează fenomenul vremea din...
profimedia-1040152002
Germania pariază pe inteligența artificială în domeniul apărării. Cum...
exercitii militare in polonia
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea...
Ultimele știri
„Doborâți avioanele rusești” Un diplomat american veteran explică de ce perioada de toleranță a trecut și îndeamnă NATO la acțiune
Prognoza meteo până la final de octombrie. Meteorologii anunță vreme mai rece decât de obicei și ploi în aproape toată țara
Noi taxe vamale anunțate de Donald Trump. Ce produse sunt vizate acum
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Exercitiu Jandarmerie
Exercițiu de amploare, cu peste 500 de militari români și străini. Apelul autorităților la populație: „Nu intrați în panică!”
barbat arestat
Un bărbat de 41 de ani a fost arestat după ce a agresat sexual o fetiță de 10 ani, pe o stradă din București
BUCURESTI - VISARION ALEXA - JUDECATORIA SECT 6 - 17 SEPT 2022
Preotul Visarion Alexa a fost condamnat definitiv pentru agresiune sexuală. Decizia Curții de Apel București
stadioane in targoviste
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
barbat cu catuse la maini
Un bărbat este cercetat pentru evadare din propria locuință, după ce a plecat la magazin să îşi cumpere băutură
Partenerii noștri
Pe Roz
De la confidente de nedespărțit și "suflete pereche", la drumuri total separate. Cine e "păstrătoarea...
Cancan
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Cine sunt băieții din energie care au trecut pe consultanță politică. Contracte cu statul și funcții călduțe...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Gigi Becali și Emil Grădinescu s-au confruntat în direct după Go Ahead Eagles – FCSB: „Băi, am adus sute de...
Adevărul
SUA au ridicat de la sol mai multe avioane de luptă după ce patru aeronave militare rusești au fost detectate...
Playtech
Ce rată vei plăti la un credit de 60.000 de euro de la 1 octombrie? Calcul concret
Digi FM
Jon Bon Jovi, dezvăluiri despre fața mai puțin cunoscută a mamei sale: Am văzut poze cu ea și cu Sinatra
Digi Sport
Dennis Man a primit vestea! Decizia luată de PSV, după ce l-a luat cu 8.500.000 de euro
Pro FM
Primele imagini cu Anna Kournikova, însărcinată cu al patrulea copil. Partenera lui Enrique Iglesias ar fi...
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre „One Battle After Another”, atât de lăudat de critici: „Este un film fantastic...
Adevarul
CS Dinamo face scut în jurul managerului Mihai Popovici și le dă peste nas părinților plângăcioși: „A...
Newsweek
Bolojan anunță înghețarea pensiilor în 2026. Care pensionari vor primi totuși bani în plus?
Digi FM
Reacții după clipul viral în care Macron e oprit de polițiștii din New York: "E o insultă serioasă"...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Iubita lui Keanu Reeves, poză în care-l sărută cu foc pe star, după zvonurile care-i dădeau căsătoriți...
UTV
Secretul prin care Smiley a reușit să slăbească. „E greu pentru mine, e foarte greu”