Unchiul Alexandrei Măceşanu vrea expertiză internaţională a oaselor găsite în casa lui Dincă: "Bijuteriile au fost găsite netopite"

Alexandru Cumpănașu, unchi al Alexandrei, spune că va solicita o expertiză internațională a rămășițelor identificate la Caracal după ce ministrul Justiției a informat familia că ADN-ul din oasele găsite la Gheorghe Dincă este al fetei. Acesta spune că bijuteriile din argint au fost găsite întregi.

„Informarea ministerului justitiei catre familia mea nu ma face sa cred deloc ca Alexandra a fost arsa acolo si toate balivernele despre aceasta situatie. Voi ruga pe varul meu sa facem o expertiza internationala a ramasitelor din acel "butoi".

Nu pot contesta rational rezultatul IML pana la proba contrara dar nu cred nimic din povestea construita in jur. Asteptam si hartiile de la IML sa vedem la ce se refera exact analiza. Inelul si lantisorul de ARGINT au fost gasite netopite!!!!!!. Tot in acel recipient si arse in acelasi timp la o temperatura uriașă. Cand varul meu le-a identificat acestea erau doar "afumate" dar întregi”, a scris Alexandru Cumpănașu, președinte al Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, pe Facebook.

Unchiul Alexandrei spune că, până va avea contraexpertiza internațională, trebuie acceptat testul de la INML, însă nu crede spusele lui Gheorghe Dincă, potrivit cărora ar fi ars trupul Alexandrei.

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, a declarat, vineri seară, că ADN-ul din oasele găsite de la domiciliul lui Gheorghe Dincă și analizate de INML este al fetei. Ministrul Justiției a anunțat familia.

