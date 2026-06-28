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Exclusiv Csoma Botond: „Nicușor Dan așteaptă un acord. Dacă mergem cu limbaj dur și linii roșii, nu vom avea Guvern nici anul viitor”

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nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat duminică la Digi24 că alegerile anticipate nu ar schimba semnificativ raportul de forțe dintre partidele pro-europene și nu ar rezolva blocajul privind formarea noului guvern. În schimb, afirmă acesta, principalul beneficiar al unui astfel de scrutin ar fi AUR, în timp ce partidele care au format fosta coaliție ar fi nevoite să ajungă, în cele din urmă, tot la un compromis.

„Vor fi discuţii noi, mâine. Domnul Nicuşor Dan are această părere să mergem la dânsul când avem un acord. Eu asta am înţeles. Eu nu am fost prezent la acea discuţie care a avut loc la Palatul Cotroceni, dar, din câte am înţeles, domnul Nicuşor Dan aşteaptă un acord din partea partidelor politice, care să reflecte o majoritate în Parlamentul României, majoritate necesară pentru învestirea guvernului”, a spus liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, la Digi24.

Despre mesajul transmis de preşedintele Nicuşor Dan, după discuţia cu liderii politici, la Cotroceni, că se contura o majoritate pentru un guvern PSD şi că PNL s-a răzgândit, Csoma Botond a precizat că „Nicuşor Dan a făcut o apreciere de natură politică”.

„Nu vreau să comentez această declaraţie a dânsului, poate că e puţin supărat că nu s-a conturat încă o majoritate în Parlamentul României. Şi dânsul vrea un guvern şi ştie că numai partidele politice pot să contureze şi pot forma o majoritate care e necesară pentru învestirea guvernului. Deci pot să-l înţeleg dintr-un punct de vedere şi pe domnul Nicuşor Dan, că este mâhnit şi nu-i place această situaţie”, a subliniat deputatul UDMR.

Csoma Botond a menţionat că „nu ar spune chiar că e dincolo de mandatul lui această declaraţie dar nu este chiar într-o cheie constituţională”. „Dacă mergem numai cu acest limbaj dur şi cu liniile roşii pe care le avem, nu vom avea guvern nici anul viitor”, a afirmat Csoma Botond.

Despre scenariul alegerilor anticipate, liderul deputaţilor UDMR a arătat că nu am avut niciodată în România post-decembristă alegeri anticipate dar asta nu înseamnă că acum nu putem avea alegeri anticipate.

„Ştiţi care e problema? După părerea mea, şi dacă am avea alegeri anticipate, nu ar schimba în mod substanţial raportul de forţe între partidele pro-europene. Deci, cred că această fragmentare ar rămâne şi tot la un acord ar trebui să ajungem între aceste partide care au format fosta coaliţie”, a subliniat Csoma Botond.

El a explicat că AUR ar creşte şi ar fi în beneficiul AUR să avem alegeri anticipate, dar pe cealaltă parte a scenei politice nu crede că am avea schimbări majore în privinţa rezultatelor, a procentului fiecărui partid, şi tot la această fragmentare s-ar ajunge şi tot ar trebui să se ajungă la un compromis între aceste patru partide.

„AUR ar crește, evident, deci ar fi beneficiul AUR să avem, partidului AUR să avem alegeri anticipate, dar pe cealaltă parte a scenei politice nu cred că am avea schimbări majore în privința rezultatelor a procentajului, procentului de fiecare partid după alegeri anticipate și tot la această fragmentare și tot ar trebui să ajungem la un compromis între aceste patru partide. Deci în această ordine de idei nu cred că alegerile anticipate ar reprezenta o soluție viabilă în acest sens. Cred că n-ar rezolva problema de fond”, a mai declarat el.

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Editor : M.I.

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