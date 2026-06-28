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Uniunea Europeană face un apel către Iran după atacurile împotriva Bahrainului

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drapelul UE
Foto: Profimedia
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Uniunea Europeană a condamnat ultimele atacuri iraniene împotriva Bahrainului şi a cerut Iranului să „respecte pe deplin” memorandumul de înţelegere pentru a pune capăt războiului semnat săptămâna trecută cu Statele Unite, informează duminică EFE, potrivit Agerpres. 

„Uniunea Europeană condamnă cu fermitate ultimele atacuri cu drone iraniene îndreptate împotriva Bahrainului. Ne exprimăm solidaritatea deplină cu Bahrainul”, se arată într-un comunicat al purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE).

Purtătorul de cuvânt a adăugat că atacurile Iranului „sunt inacceptabile şi nejustificate şi constituie încălcări ale dreptului internaţional”.

De asemenea, el a îndemnat Teheranul să „înceteze imediat atacurile împotriva statelor vecine, să respecte pe deplin memorandumul de înţelegere semnat recent şi să implementeze integral Rezoluţia 2817 a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite”.

Guvernul din Bahrain a afirmat că a fost atacat de „mai multe drone iraniene”, în timp ce Teheranul a susţinut că ţinta au fost „baze americane”.

La rândul său, Iranul a acuzat din nou duminică SUA că încalcă acordul după noile bombardamente americane asupra unor instalaţii de pe coasta de sud a Iranului şi şi-a reafirmat hotărârea de a răspunde militar la orice agresiune.

Acestea sunt primele atacuri lansate de ambele părţi de la semnarea, pe 17 iunie, a unui memorandum de înţelegere între Washington şi Teheran pentru a pune capăt ostilităţilor şi a garanta libera navigaţie prin strâmtoarea Ormuz, în timp ce negociază un acord final privind programul nuclear iranian.

Editor : C.L.B.

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