Live TV

Exclusiv Csoma Botond (UDMR) explică de ce au eșuat negocierile pentru formarea guvernului: Blocajul vine de la PSD

Data publicării:
BLNM9338 (1)
Csoma Botond, liderul deputaților UDMR. Sursa foto: UDMR
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a declarat duminică la Digi24 că PSD este principalul responsabil pentru blocajul negocierilor privind formarea noului guvern, după ce social-democrații au respins atât ideea rotativei guvernamentale, cât și un acord prin care toate partidele pro-europene să își asume același program de guvernare. Totuși, acesta spune că încă există șanse pentru o înțelegere în zilele următoare.

„Nu ne-am înțeles pentru că Partidul Social Democrat nu a acceptat această idee a rotativei, dar mai sunt zile și eu sper că ne vom înțelege. Cea mai mare problema a fost că colegii noștri de la Partidul Social Democrat nu au acceptat ideea de a avea un acord reciproc. Să avem un acord pe măsurile de guvernare și indiferent cine va merge la Palatul Victoria, că merge guvernul minoritar, PNL, USR, UDMR sau dacă merge guvernul monocolor, format din Partidul Social Democrat, va aplica aceleași măsuri pe care le-am agrea într-un eventual acord. Aici a fost cea mai mare problema”, a declarat liderul deputaților UDMR.

El a subliniat că miniștrii UDMR nu-și doaresc această situație de provizorat pentru că nu pot rezolva nimic în ministerele pe care le conduc interimar și nu aceasta este strategia partidului.

„Partidul Social Democrat a susținut că dorește autonomie totală în privința programului de guvernare și nu a acceptat această reciprocitate în privința unui acord de guvernare. Problema a fost că nu ne-am putut pune de acord asupra unui program de guvernare asumat de toate partidele din fosta coaliție, să spun așa, de cele patru partide pro-europene. Chiar am discutat în aceste zile cu miniștrii noștri și spuneau că nu are nicio logică să avem acest guvern interimar pe termen lung pentru că nu poți să faci nimic, absolut, nici în ministerie, nimic, nimic, nimic. Ai mâinile legate. Deci, din partea noastră, 100% nu există această doleanță să rămânem acolo lipiți de fotoliile ministeriale. Nu este așa. Nu știu la celelalte partide cum funcționează acest lucru, dar noi sigur nu vrem pentru că ne-au spus și miniștrii noștri din guvern că acest guvern interimar are, de fapt, mâinile și picioarele legate, nu poate să se facă absolut nimic„, a declarat Csoma Botond.

Întrebat dacă în acest moment blocajul vine de la PSD, în privința învestirii unui guvern nou, el a răspuns afirmativ. „Eu, da, așa cred că blocajul vine de la Partidul Social-Democrat. Sigur, n-a acceptat nici ideea să avem o rotativă în sensul ca guvernul minoritar format din PNL, USR și UDMR să înceapă rotativa și în aprilie sau vara anului viitor să vină Partidul Social-Democrat. De fapt, nici acest lucru n-a fost acceptat de Partidul Social-Democrat”, a spus Botond.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
ursoaica cu doi pui
2
O fată și tatăl ei s-au întâlnit cu o ursoaică cu pui pe un traseu turistic din Muntele...
bombardier B-52 în timpul realimentării cu combustibil în aer
3
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale...
photo-collage.png - 2026-06-26T225705.530
4
Rusia cere excluderea României de la organizarea competițiilor sportive internaționale...
sighiartau se opune psd
5
PNL pune pe masă scenariul alegerilor anticipate. Sighiartău: „Este momentul să ne...
Scandal! N-a fost lăsată să urce în avion din cauza ținutei: ”Ești dezbrăcată!”. Cum a apărut în aeroport și ce a urmat
Digi Sport
Scandal! N-a fost lăsată să urce în avion din cauza ținutei: ”Ești dezbrăcată!”. Cum a apărut în aeroport și ce a urmat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Siegfried Mureșan.
Siegfried Mureşan acuză social-democrații că sunt anti-europeni: „De aceea se simt atât de bine alături de AUR”
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_13_INQUAM_Photos_George_Calin
Peiu spune care a fost „greșeala principală” făcută de Grindeanu în negocierile pentru noul Guvern
INSTANT_NAWROCKI_COTROCENI_DAN_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Petrișor Peiu îl compară pe Nicușor Dan cu Carol al II-lea: „A gestionat criza foarte prost”. Suspendarea, „oricând pe masă”
calin georgescu saluta oamenii la iesirea de la audieri
După 2028, AUR va fi principalul partid de la guvernare, crede Petrișor Peiu. Ce spune despre varianta Călin Georgescu premier
petrisor peiu face declaratii
De ce nu a votat AUR Guvernul Veștea. Petrișor Peiu: „PSD-ul are o reticență în a face în mod transparent o relație cu AUR”
Recomandările redacţiei
electricitate (1)
România va avea mâine cel mai mare preț la energia electrică din...
Primarul capitalei, Ciprian Ciucu.
Câți bucureșteni cred că primarul Ciprian Ciucu ar trebui să...
Catalin Predoiu named Romania interim PM, Bucharest - 06 May 2025
Predoiu susține că a identificat cum a pierdut PNL din electorat...
david popovici isi arata medalie
David Popovici domină la Roma. Aur și la 200 m liber la Trofeul Sette...
Ultimele știri
Uniunea Europeană face un apel către Iran după atacurile împotriva Bahrainului
Continuă protestele în Serbia, chiar și după ce preşedintele Aleksandar Vucic și-a anunţat demisia
De ce liderul nord-coreean Kim Jong Un nu vorbește despre mama sa. Ko Yong Hui venea din Japonia și a avut trei copii nelegitimi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Rac din 29 iunie 2026. Trei zodii sunt în alertă
Cancan
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Fanatik.ro
Câţi bani a câştigat David Popovici după cele trei medalii de la Settecolli!
editiadedimineata.ro
Cum exploatează dezinformarea rusă un conflict istoric între Ucraina și Polonia
Fanatik.ro
Ce urmează pentru David Popovici după medaliile de aur de la Settecolli! Este cea mai importantă competiţie a...
Adevărul
O femeie însărcinată cu gemeni a murit la o zi după externarea de la Maternitatea Giulești. „I-au spus că...
Playtech
Stațiunea cu cele mai mici prețuri de pe litoral. Micii și saramura costă mai puțin decât o cafea în alte...
Digi FM
Diana Matei, adevărul despre motivul pentru care și-a dat demisia din MApN după 20 de ani: „Nu mai puteam...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Radu Naum a auzit câți bani a plătit Gigi Becali și n-a stat pe gânduri: ”Stați, că mi se pare că n-am auzit...
Pro FM
Cum arată și cu ce se ocupă fiul celebrei Shania Twain: Eja a ales o viață departe de lumina reflectoarelor
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Liz Hurley, apariție care a atras toate privirile, la câteva zile de când a împlinit 61 de ani. Fanii: „Ar fi...
Adevarul
De ce avem printre cele mai mari scumpiri la pompă din UE: „Niște șmecheri importă mai scump, apoi motorina...
Newsweek
Cine va crește pensiile și va sprijini pensionarii? Un guvern PSD sau unul PNL-USR-UDMR?
Digi FM
Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat cu un an înainte să se afle public: „N-am vrut să ajung în situația...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Canicula ascunde un pericol pentru câini. Testul de 7 secunde recomandat de veterinari înainte de fiecare...
Film Now
Angelina Jolie explică de ce nu a mai ieșit la întâlniri după divorțul de Brad Pitt: „Acea parte din mine nu...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...