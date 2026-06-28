Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a declarat duminică la Digi24 că PSD este principalul responsabil pentru blocajul negocierilor privind formarea noului guvern, după ce social-democrații au respins atât ideea rotativei guvernamentale, cât și un acord prin care toate partidele pro-europene să își asume același program de guvernare. Totuși, acesta spune că încă există șanse pentru o înțelegere în zilele următoare.

„Nu ne-am înțeles pentru că Partidul Social Democrat nu a acceptat această idee a rotativei, dar mai sunt zile și eu sper că ne vom înțelege. Cea mai mare problema a fost că colegii noștri de la Partidul Social Democrat nu au acceptat ideea de a avea un acord reciproc. Să avem un acord pe măsurile de guvernare și indiferent cine va merge la Palatul Victoria, că merge guvernul minoritar, PNL, USR, UDMR sau dacă merge guvernul monocolor, format din Partidul Social Democrat, va aplica aceleași măsuri pe care le-am agrea într-un eventual acord. Aici a fost cea mai mare problema”, a declarat liderul deputaților UDMR.

El a subliniat că miniștrii UDMR nu-și doaresc această situație de provizorat pentru că nu pot rezolva nimic în ministerele pe care le conduc interimar și nu aceasta este strategia partidului.

„Partidul Social Democrat a susținut că dorește autonomie totală în privința programului de guvernare și nu a acceptat această reciprocitate în privința unui acord de guvernare. Problema a fost că nu ne-am putut pune de acord asupra unui program de guvernare asumat de toate partidele din fosta coaliție, să spun așa, de cele patru partide pro-europene. Chiar am discutat în aceste zile cu miniștrii noștri și spuneau că nu are nicio logică să avem acest guvern interimar pe termen lung pentru că nu poți să faci nimic, absolut, nici în ministerie, nimic, nimic, nimic. Ai mâinile legate. Deci, din partea noastră, 100% nu există această doleanță să rămânem acolo lipiți de fotoliile ministeriale. Nu este așa. Nu știu la celelalte partide cum funcționează acest lucru, dar noi sigur nu vrem pentru că ne-au spus și miniștrii noștri din guvern că acest guvern interimar are, de fapt, mâinile și picioarele legate, nu poate să se facă absolut nimic„, a declarat Csoma Botond.

Întrebat dacă în acest moment blocajul vine de la PSD, în privința învestirii unui guvern nou, el a răspuns afirmativ. „Eu, da, așa cred că blocajul vine de la Partidul Social-Democrat. Sigur, n-a acceptat nici ideea să avem o rotativă în sensul ca guvernul minoritar format din PNL, USR și UDMR să înceapă rotativa și în aprilie sau vara anului viitor să vină Partidul Social-Democrat. De fapt, nici acest lucru n-a fost acceptat de Partidul Social-Democrat”, a spus Botond.

Editor : M.I.