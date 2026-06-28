Președintele rus Vladimir Putin a declarat că țările occidentale încearcă să destabilizeze politic Rusia, o acuzație formulată pe fondul intensificării pregătirilor Kremlinului pentru alegerile din Duma de Stat din această toamnă, anunță Kyiv Independent. În cadrul unui discurs ținut la un congres al partidului de guvernământ „Rusia Unită”, Putin a spus că Occidentul nu a reușit să învingă Rusia „pe câmpul de luptă” și că, prin urmare, încearcă să „agite situația politică și să semene tulburări interne”.

Președintele rus a repetat acuzațiile potrivit cărora Ucraina ar fi recurs la „acte teroriste” deoarece forțele sale se retrăgeau, se pare, de-a lungul liniei frontului.

În timp ce Rusia și-a intensificat ofensiva de vară în regiunea Donețk, Ucraina a recucerit mai mult teritoriu decât a pierdut în luna mai, potrivit comandantului-șef Oleksandr Sîrskîi, arată presa ucraineană. În același timp, Kievul a folosit atacurile sale de lungă distanță pentru a viza obiective militare și infrastructura economică utilizate pentru a susține efortul de război al Rusiei.

Putin i-a lăudat, de asemenea, pe soldații ruși care luptă împotriva Ucrainei, numindu-i „adevărata elită” a țării, și a declarat că alegerile pentru Duma de Stat vor avea loc conform programului, în septembrie.

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Declarațiile vin cu mai puțin de trei luni înaintea alegerilor parlamentare din Rusia, primele de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei. Deși alegerile din Rusia nu oferă o competiție politică reală, Kremlinul a încercat să asigure un rezultat puternic pentru partidul de guvernământ „Rusia Unită”, pentru a consolida legitimitatea lui Putin.

În cadrul congresului partidului „Rusia Unită” din 28 iunie, partidul a anunțat că personaje-cheie, precum ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, primarul Moscovei Serghei Sobianin și comisarul rus pentru drepturile copiilor Maria Lvova-Belova, vor reprezenta partidul de guvernământ la viitoarele alegeri pentru Duma de Stat.

Alegerile au loc într-un moment în care Rusia se confruntă cu presiuni interne tot mai mari, printre care încetinirea creșterii economice, penuria de combustibil în zeci de regiuni, întreruperile repetate ale accesului la internet și atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune, din ce în ce mai frecvente, care afectează adânc teritoriul Rusiei. Analiștii afirmă că erodarea stabilității promise de mult timp de Kremlin ar putea complica eforturile de mobilizare a sprijinului alegătorilor pentru „Rusia Unită”.

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Editor : C.A.