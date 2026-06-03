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Ursul care a creat panică în Poiana Brașov, după ce a intrat într-un hotel, a fost împușcat

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urs hotel
sursa foto: Facebook/ Brasov Stiri

Ursul care a creat mai multe probleme în Poiana Braşov, în ultima perioadă, a fost împuşcat în cursul nopţii de marţi spre miercuri, a anunţat Primăria Braşov.

Ursul, un mascul, avea aproximativ 400 de kilograme şi vârsta estimată de 10 ani.

"Este vorba de un exemplar care, în urmă cu mai mult timp, a fost capturat, crotaliat, microcipat şi relocat. Din păcate, s-a întors în această zonă şi reprezenta un pericol pentru turişti şi pentru cei care lucrează în Poiana Braşov", a precizat sursa citată.

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În urmă cu o săptămână, camerele de supraveghere ale unui hotel din staţiunea Poiana Braşov au surprins un urs care a intrat în incinta clădirii.

Cazurile de urşi zărite în Poiana Braşov s-au înmulţit în ultima vreme, exemplare singure sau chiar în grupuri fiind văzute atât pe pârtiile de schi, cât şi în staţiune ori pe drumul care face legătura între staţiune şi municipiul Braşov.

Editor : A.P.

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