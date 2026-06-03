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Video Amendă pentru o femeie care a abandonat şase pui de pisică pe un teren viran: „Eee, plătesc”

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doua femei abandoneaza pisoi pe un camp
Foto: Captură video Facebook / Adrian Cătălin

O femeie din judeţul Argeş a fost amendată cu 3.000 de lei după ce a abandonat şase pui de pisică pe un teren viran. Poliţiştii au luat măsuri după ce femeia a fost filmată în timp ce abandona animalele.

În imaginile postate online se vede cum două femei, care tocmai abandonaseră şase pui de pisică, văd că maşina este filmată, dau înapoi, iau animalele şi le aruncă într-un sac pe care îl bagă în portbagajul maşinii, relatează News.ro. 

Când i s-a spus că va plăti amendă pentru fapta ei, femeia a replicat: Eee, plătesc amendă!”.

În continuare, femeia justifică: „Păi, da' nu sunt nici ai noştri!”

După ce au văzut imaginile, poliţiştii s-au autosesizat. 

„În ziua de 1 iunie a.c., în urma unor postări apărute în mediul online, poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că o persoană a abandonat 6 exemplare feline pe un teren viran. În urma verificărilor efectuate, a fost identificată o femeie de 73 de ani, din Piteşti, care era însoţită de o altă persoană la momentul producerii evenimentului. Ca urmare a celor constatate, persoana în cauză a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 3.000 de lei, conform Legii 205/2004 privind protecţia animalelor”, au transmis oficialii Poliţiei Argeş.

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Editor : Liviu Cojan

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