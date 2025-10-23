Tinerii care scriu viitorul digital: povestea META-PRO după un an de inovație

Într-o perioadă în care digitalizarea devine un limbaj universal, proiectul META-PRO – Inovație în tehnologie pentru profesioniștii de mâine, dezvoltat de Metaminds, marchează un an de la debut, cu rezultate peste așteptări: 194 de studenți au finalizat stagii de practică, 32 de startup-uri au prins viață, iar colaborarea cu universitățile partenere confirmă o creștere vizibilă a motivației și implicării tinerilor studenți.

Educația și industria, unite într-un laborator de inovație aplicată

Într-un dialog recent la Digi FM, Alexandru Darie, Arhitect IT în cadrul Metaminds şi coordonator mentori în cadrul META-PRO, descrie proiectul drept „un laborator de inovație” în care studenții descoperă cum este să lucreze într-o echipă reală când vine vorba de pus în practică o aplicație construită de la 0: „Roluri bine definite, obiective clare, termene reale — exact ca într-un produs IT matur. Studenții trăiesc atât reușitele, cât și blocajele unei echipe de tehnologie, învățând să gândească, să colaboreze și să construiască împreună.”

Proiectul, cofinanțat prin Fondul Social European Plus (FSE+) - Programul Educație și Ocupare (PEO), transformă practica universitară într-o experiență completă de tip startup. Prin această abordare, META-PRO devine o punte între mediul universitar și mediul privat, unde învățarea teoretică este completată de aplicarea practică a națiunilor ce stau la baza unei aplicații sau idei de business, de îndrumarea oferită de mentorii din industrie și de o evaluare obiectivă, bazată pe rezultatele concrete ale aplicațiilor dezvoltate de către studenți.

De la idee la prototip: rezultate care inspiră

După doar 12 luni, proiectul a reușit să creeze un ecosistem de practică aplicată:

32 de proiecte dezvoltate si născute din nevoi reale identificate de către studenți – de la aplicații medicale și platforme educaționale, până la soluții inteligente pentru agricultură și instrumente digitale pentru lectură adaptivă.

dezvoltate si născute din nevoi reale identificate de către studenți – de la aplicații medicale și platforme educaționale, până la soluții inteligente pentru agricultură și instrumente digitale pentru lectură adaptivă. Zeci de sesiuni de mentorat susținute de experții Metaminds.

Feedback pozitiv din partea universităților partenere: Universitatea Politehnica din București (UPB), Academia de Studii Economice din București (ASE), Universitatea Transilvania din Brașov (UTBV), Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS) – care observă o creștere semnificativă a implicării studenților.

din partea universităților partenere: Universitatea Politehnica din București (UPB), Academia de Studii Economice din București (ASE), Universitatea Transilvania din Brașov (UTBV), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) – care observă o creștere semnificativă a implicării studenților. 194 de studenți cu stagiul de practica finalizat în dezvoltarea competențelor digitale și antreprenoriale, dintr-un total planificat de 252.

Pentru Mihai Spătariu, Managerul de proiect META-PRO, miza este clară:

„Formăm tineri care pot gândi, construi și transforma! Meta-Pro nu este doar un proiect de practică, este un exercițiu de încredere — între companii, mentori și studenți. Le oferim studenților cadrul să experimenteze cum arată munca într-un startup de tehnologie, să își asume roluri, să livreze rezultate și să înțeleagă valoarea colaborării.

Am avut ocazia să vedem cum participanții se transformă de la o sesiune la alta, din cursanți în profesioniști capabili să gândească, să construiască și să contribuie activ la o aplicație funcțională”.

Universitățile confirmă impactul: competențe, claritate și încredere

Din perspectiva mediului academic, Răzvan Crăciunescu, Prodecan al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, subliniază transformarea pe care META-PRO o aduce studenților:

„Ei capătă competențe transversale — comunicare, colaborare, responsabilitate — dar și o imagine clară a traseului profesional. Învață cum arată munca pe roluri reale, cu ritm de livrare și responsabilitate. Acest tip de expunere scurtează integrarea în piața muncii și crește încrederea, atât a tinerilor, cât și a angajatorilor.”

Domnul Prodecan Crăciunescu își încheie intervenția cu un îndemn pragmatic pentru noua generație: „Construiți pe o bază solidă, învățați constant, căutați mentori și respectați disciplina profesională. Aceste obiceiuri vă vor menține relevanți, indiferent de valurile tehnologice.”

META-PRO – Laboratorul unde educația devine experiență practică

META-PRO nu este doar un proiect de practică, ci un ecosistem de învățare și transformare. Într-o lume în care tehnologia se schimbă zilnic, inițiativele care conectează educația cu realitatea industriei devin esențiale, iar povestea META-PRO este dovada vie a faptului că atunci când mediul academic și cel privat colaborează, rezultatele pot fi cu adevărat remarcabile.

Succesul proiectului în primul an confirmă nevoia unei sinergii reale între universități și mediul privat.

Metaminds are în plan un program de mentorat post-practică destinat studenților care vor să continue proiectele proprii ca startup-uri sau inițiative de cercetare aplicată. Prin intermediul programului de stagii de practică META-PRO, mentorii Metaminds au observat că formarea profesională modernă nu mai poate fi separată de inovație și colaborare. Este o invitatie la acțiune — pentru universități, companii și studenți deopotrivă — de a construi împreună viitorul digital al României.

Despre Metaminds

Metaminds este o companie românească de tehnologie, fondată în 2015, ce dezvoltă soluții de tehnologie pentru servicii digitale dedicate instituțiilor publice și companiilor private din industrii strategice – telecomunicații, energie, utilități, financiar-bancar, apărare și siguranță națională. Începând din 2023, compania și-a extins capabilitățile interne pentru a acoperi toate cerințele funcționale în cadrul proiectelor IT complexe, de la design de arhitectură și securitate, până la dezvoltarea și operaționalizarea de platforme software și arhitecturi de aplicații, reunind o echipă formată din cei mai buni specialiști din industrie.

Dincolo de serviciile de tehnologie oferite de Metaminds, compania investește constant în dezvoltarea capitalului uman și în consolidarea ecosistemului digital românesc. Prin programe educaționale și parteneriate cu mediul universitar, precum inițiativa META-PRO, finanțată prin Programul Educație și Ocupare (PEO) și Fondul Social European Plus (FSE+), Metaminds contribuie activ la formarea generațiilor viitoare de specialiști în tehnologie și inovație, sprijinind totodată dezvoltarea mediului antreprenorial din România.

Prin această abordare integrată – tehnologică, educațională și strategică – Metaminds își propune să fie un partener de încredere în procesele de transformare digitală, oferind soluții moderne, sigure și eficiente, adaptate nevoilor unei economii digitale în continuă evoluție.

Editor : A.D.V.