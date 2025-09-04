Live TV

Biserica „Sfântul Haralambie” din Turnu Măgurele

Data publicării:
sf haralambie

Biserică monumentală, cu o estetică echilibrată și proporții armonioase, obiect al admirației și mândriei locale, este astăzi monument istoric cu valoare națională.

Catedrala. Lăcașul este cunoscut drept „catedrală”, fără să fi îndeplinit vreodată funcția de biserică episcopală, ci prin raportare la importanța și monumentalitatea lui.

Edificare și arhitecți. Biserica a fost construită între 1901 și 1905, cu aportul arhitectului Paul Petricu, la realizarea proiectului, și al arhitectului Dimitrie Maimaroiu, care a definitivat lucrarea.

Arhitectură și decorații. Concepția arhitecturală și stilistică decorativă sunt o combinație de preluări din arhitectura veche românească și de adaptări ale unor caracteristici occidentale.

Obiecte dedicate. Valoroase sunt și vitraliile, mobilierul și obiectele de feronerie, lucrate în ateliere renumite din epocă. Multe dintre aceste piese au fost donate de enoriași.

Detalii tehnice. Sistemul de încălzire inițial era cu aer cald prin pardoseală, după principiul hipocaustului roman. Această soluție tehnică modernă era de sorginte occidentală.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
1
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
2025-06-20-7
2
Ilie Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a...
nastase profimedia
3
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
viorica dancila
4
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
adrian nastase la beijing
5
Prima reacție a lui Adrian Năstase după ce s-a pozat, la Beijing, cu dictatorii lumii
Surpriză de proporții: și-ar fi părăsit iubitul după doar 13 zile pentru marele rival!
Digi Sport
Surpriză de proporții: și-ar fi părăsit iubitul după doar 13 zile pentru marele rival!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Cum funcționa rețeaua pe care DNA o acuză că a prejudiciat statul cu...
zelenski_coalitie_vointa
Concluziile Coaliției de Voință: 26 de țări gata să furnizeze...
Giorgio Armani Prive : Runway - Paris Fashion Week - Haute Couture Spring Summer 2019
Moștenirea lui Giorgio Armani: vizionarul care a redefinit moda și a...
intrarea in sala CCR
Judecătorii vor reclama la Curtea Constituțională legea care modifică...
Ultimele știri
Româncă vânată de poliție de 20 de ani, în Ibiza. „La rumana” este o legendă locală pentru care mulți aleg să lucreze
„Vă supraveghem în permanenţă şi în toate circumstanţele”, avertizează Israelul după lansarea unui nou satelit de spionaj
Agenți FBI, îngrijoraţi de noul protocol al administrației Trump care le expune automobilele nemarcate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
masini de politie
Băiat de 14 ani, prins de poliţişti la volanul unui autoturism. Rudele minorului i-au atacat pe agenţi
barbat cu pistol pe capota unei masini
Imagini revoltătoare. Bărbați cu un pistol pe care îl îndreptau spre trecători și alți șoferi, filmați pe capota unei mașini (VIDEO)
1715669016297-whatsappimage20240514at094159-S4
Aproape 10 milioane de țigări, găsite la Turnu Măgurele în TIR-ul unui bulgar care transporta "motoare"
accident politist turnu magurele
Un polițist din Turnu Măgurele a urcat beat la volan și s-a oprit cu mașina într-un gard. Accidentul, surprins de o cameră video
Tânăr în hanorac ține un cuțit în mână
Unul din adolescenții care au atacat un tânăr în Turnu Măgurele a fost arestat. Poliția încă îl caută pe al doilea atacator
Partenerii noștri
Pe Roz
Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Povestea designerului cu o avere de peste 10 miliarde $, care și-a fi...
Cancan
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate...
Fanatik.ro
Statul român îi va plăti despăgubiri uriașe fostului adjunct de la APIA, eliberat după o condamnare pentru...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3 zile. Update
Adevărul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Playtech
Anunțul de la RetuRO pentru toți românii despre recuperarea garanției pentru ambalaje. Ce se schimbă pentru...
Digi FM
Giorgio Armani a murit. Ce se va întâmpla cu brandul lui, având în vedere că designerul nu avea copii
Digi Sport
”Nu cred! Vă băgați singur acul în venă?”. Gigi Becali a spus tot și a surprins pe toată lumea, în direct la...
Pro FM
Nunta lui Sean Penn și Madonna, la 40 de ani. Detalii inedite despre petrecerea din Malibu, invitații celebri...
Film Now
Soția lui Bruce Willis, despre impactul diagnosticului asupra căsniciei: „E greu să știi unde se termină...
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Newsweek
Pensionarii păcăliți de Casa de Pensii că le mărește pensia la Mica Recalculare. Când vor primi bani
Digi FM
Prinţesa Leonor a Spaniei, în salopeta de zbor, la Academia Forţelor Aeriene: „Sunt dornică să învăţ”. A...
Digi World
Cum vor arăta creatorii de conținut peste 25 de ani și cu ce probleme de sănătate s-ar putea confrunta...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Rebecca Ferguson și soțul ei, magnetici la Veneția. Sunt căsătoriți de șapte ani, dar abia acum au pășit...
UTV
Salma Hayek, apariție spectaculoasă la 59 de ani. Actrița și-a sărbătorit ziua în costum de baie roșu, pe un...