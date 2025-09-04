Biserica „Sfântul Haralambie” din Turnu Măgurele

Biserică monumentală, cu o estetică echilibrată și proporții armonioase, obiect al admirației și mândriei locale, este astăzi monument istoric cu valoare națională.

Catedrala. Lăcașul este cunoscut drept „catedrală”, fără să fi îndeplinit vreodată funcția de biserică episcopală, ci prin raportare la importanța și monumentalitatea lui.

Edificare și arhitecți. Biserica a fost construită între 1901 și 1905, cu aportul arhitectului Paul Petricu, la realizarea proiectului, și al arhitectului Dimitrie Maimaroiu, care a definitivat lucrarea.

Arhitectură și decorații. Concepția arhitecturală și stilistică decorativă sunt o combinație de preluări din arhitectura veche românească și de adaptări ale unor caracteristici occidentale.

Obiecte dedicate. Valoroase sunt și vitraliile, mobilierul și obiectele de feronerie, lucrate în ateliere renumite din epocă. Multe dintre aceste piese au fost donate de enoriași.

Detalii tehnice. Sistemul de încălzire inițial era cu aer cald prin pardoseală, după principiul hipocaustului roman. Această soluție tehnică modernă era de sorginte occidentală.

