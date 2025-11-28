Casa prefectului din Turnu Măgurele

Casa prefectului este singurul martor păstrat din ansamblul de construcții al Prefecturii de Teleorman, din perioada când orașul avea statut de capitală a județului.

Edificare. Aflată în proximitatea vechii Grădini Publice, astăzi Parcul Central, această casă a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea de Frantz Barth, un antreprenor local.

Funcțiune istorică. Casa a fost concepută ca locuință a prefectului județului și constituia o componentă importantă a curții Palatului Administrativ, astăzi dispărut.

Program. Casa respecta programul locuințelor de la sfârșitul secolului al XIXI-lea, cu spații grupate în zone funcționale, cu caracteristici specificea: cea de reprezentare și cea de serviciu.

Stil arhitectural. Clădirea este eclectică, în spiritul academismului francez, cu elemente neoclasice preluate din arhitectura fostului Palat și adaptate la scara redusă a construcției.

Restituiri. După ce mult timp a fost sediu al Administrației Financiare, casa a fost restaurată recent, cu scopul „restituirii” către comunitatea locală ca centru pentru tineret.

