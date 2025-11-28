Casa prefectului din Turnu Măgurele Data publicării: 28.11.2025 17:29 Casa prefectului este singurul martor păstrat din ansamblul de construcții al Prefecturii de Teleorman, din perioada când orașul avea statut de capitală a județului. Afaceri românești susținute cu muncitori străini Câte județe, atâtea tarife la apă și canalizare. Care sunt zonele din țară cu cele mai mari facturi. Explicația autorităților Scandal din cauza unui pod vechi de 100 de ani, ce traversează râul Olt. Motivul pentru care oamenii se opun demolării Bolojan: Dacă ai un singur dispecerat pentru camerele video din orașe, ar fi eficienţă în intervenţie. Nu mai angajezi, ci optimizezi Premierul, despre livrarea energiei de la Hidroelectrica fără factură: Cei care au tolerat trebuie să răspundă Ilie Bolojan, despre incidentul cu jurnaliștii: Am respect pentru presă, dar forma asta de a pune întrebări dă o senzație de dezordine Ilie Bolojan, la Digi24: premierul reacționează după avizul CSM și îi dă replică lui Grindeanu. Ce spune despre CV-ul lui Moșteanu Bolojan: „Avem abordări de tip anglo-saxon la taxe și comportamente balcanice în gestionarea banilor”. Ce spune de relația cu Grindeanu Ilie Bolojan reacționează după avizul negativ al CSM privind pensiile magistraților: „Sunt lucruri care nu depind de Guvern” Edificare. Aflată în proximitatea vechii Grădini Publice, astăzi Parcul Central, această casă a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea de Frantz Barth, un antreprenor local.Funcțiune istorică. Casa a fost concepută ca locuință a prefectului județului și constituia o componentă importantă a curții Palatului Administrativ, astăzi dispărut.Program. Casa respecta programul locuințelor de la sfârșitul secolului al XIXI-lea, cu spații grupate în zone funcționale, cu caracteristici specificea: cea de reprezentare și cea de serviciu.Stil arhitectural. Clădirea este eclectică, în spiritul academismului francez, cu elemente neoclasice preluate din arhitectura fostului Palat și adaptate la scara redusă a construcției.Restituiri. După ce mult timp a fost sediu al Administrației Financiare, casa a fost restaurată recent, cu scopul „restituirii” către comunitatea locală ca centru pentru tineret. Editor : A.D.V. Etichete: monumente istorice turnu magurele Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la... 2 Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să... 3 Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă... 4 Rusia închide ultimul consulat al Poloniei, după ce ucraineni aflați în slujba FSB au... 5 Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a publicat diploma de...