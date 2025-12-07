Live TV

Alegeri București 2025. Anca Alexandrescu: Am votat pentru un Bucureşti în care să se poată trăi

Data actualizării: Data publicării:
anca alexandrescu ID325229_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Anca Alexandrescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Candidata independentă la Primăria Capitalei Anca Alexandrescu a votat, duminică dimineaţa, pentru un Bucureşti „în care să se poată trăi”, adăugând că, împreună cu cetăţenii, va pune oraşul pe primul loc şi „va face dreptate”.

„Am votat pentru un oraş în care să se poată trăi şi să ne permitem să trăim. Am venit cu credinţă, cu recunoştinţă pentru tot ceea ce am trăit aceste săptămâni”, a declarat Alexandrescu, la ieşirea de la urne, potrivit Agerpres.

Ea a susţinut că tot ceea ce a trăit în perioada campaniei electorale a fost „un dar” şi experienţa vieţii sale de până acum.

„Este un dar ceea ce am primit în această perioadă. Este experienţa vieţii mele de până acum. Am emoţii şi sunt convinsă că vom putea să facem dreptate la Bucureşti. Am credinţa că Dumnezeu nu ne lasă şi împreună cu cetăţenii Bucureştiului o să punem Bucureştiul pe primul loc şi o să facem dreptate”, a transmis Anca Alexandrescu.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
1
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
2
Daniel David a semnat ordinul privind temele pentru acasă. Ce se schimbă pentru elevi și...
sed guv oana gheorghiu
3
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă. Care sunt...
JD Vance
4
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a...
Hervis se retrage din România
5
Hervis se retrage din România. „Piața s-a îndepărtat de activitatea noastră de bază”
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a ”dispărut”: ”Am făcut un pas înapoi”
Digi Sport
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a ”dispărut”: ”Am făcut un pas înapoi”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
antreprenorul Mihai Razvan Moraru
Mihai Răzvan Moraru, candidatul susținut de PNL și USR la șefia Consiliului Județean Buzău: „Am votat pentru speranțele buzoienilor”
2025-12-07-4028
Alegeri București 2025. Ciprian Ciucu: Este foarte important ca fiecare să vină și să voteze
ED_ogn_1937 alegeri vot stampila inquam photos octav ganea
Ultimul sondaj înainte de încheierea campaniei electorale. Răsturnare de situație pe primul loc
Daniel Băluță.
Daniel Băluță spune că Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu „au o înțelegere politică, se menajează unul pe altul”
INSTANT_CANDIDATURA_ANCA_ALEXANDRESCU_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Alegeri București 2025. Ce avere a declarat candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu
Recomandările redacţiei
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
Alegeri București 2025: Prezența la votul pentru Primăria Capitalei...
traian basescu pe strada
Alegeri București 2025. Traian Băsescu: „Suntem într-o dezbatere...
paradă militară a talibanilor în Afghanistan
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii...
Keith Kellogg, emisarul special al lui Donald Trump pentru Ucraina. Foto: Profimedia Images
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace...
Ultimele știri
Transformare majoră în Maldive: prețuri accesibile, pensiuni locale și reguli noi pentru vizitatori
Ştefăniţă-Alin Avrămescu, candidatul AUR la CJ Buzău: „Am votat cu speranţă şi încredere într-o schimbare reală”
Un şofer beat şi fără permis și-a abandonat maşina în albia unui râu, în timp ce fugea de polțiști. El a fost reținut
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii se pregătesc pentru un moment de cotitură major. Mercur în Scorpion și Saturn în Pești se aliniază...
Cancan
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
Fanatik.ro
LIVE / LIVE UPDATE Alegeri București 2025: Prezenţa la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Gigi Becali, atac fără precedent la Denis Alibec: „E debandadă! Îi dăm amenda maximă”. Patronul FCSB a...
Adevărul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Playtech
Florile pe care nu ar trebui să le dăruiești niciodată. Greșelile ce pot strica un moment special
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
Shakira l-a descris într-un singur cuvânt pe Gerard Pique, după împăcare: ”Nu se aștepta nimeni! Șocant”
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
Judi Dench mărturisește că "nu mai recunoaște pe nimeni" din cauza problemelor de vedere: "Nu pot vedea la...
Adevarul
Cine a fost ultimul român condamnat la moarte în epoca Ceaușescu și cum a ajuns în fața plutonului de execuţie
Newsweek
În ce orașe se dă ajutor de 100-200 lei la pensie de sărbători? Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii?
Digi FM
Ce este Doctrina Monroe pe care vrea să o reînvie Trump. "America pe primul loc" și critici pentru Europa
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
Ce face și acum arată acum Lucy din Dallas. Charlene Tilton are 64 de ani, e bunică și a mărturisit că nu s-a...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă