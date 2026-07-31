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Video Schimbare istorică pentru euro: românii pot vota designul noilor bancnote. Care sunt opțiunile. „Mi se pare foarte interesant”

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Banca Centrală Europeană a lansat un sondaj public, în care cetățenii Uniunii Europene pot alege dintre zece propuneri. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Cetățenii români pot avea, pentru prima dată, un cuvânt de spus în privința monedei europene. Mai exact, cum vor arăta noile bancnote euro. Banca Centrală Europeană a lansat un sondaj public, în care cetățenii Uniunii Europene pot alege dintre zece propuneri. Decizia finală va fi luată până la sfârșitul acestui an.

„Aceste bancnote, cu acest design, pe care îl recunoaștem mulți dintre noi, au început să fie tipărite în 2002. De atunci au mai avut loc câteva schimbări, dar minore, aproape insesizabile. Acum, însă, Banca Centrală Europeană vrea un design cu totul nou pentru bancnotele de 5, 10, 20, 50 sau 100 de euro”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Și toți europenii au fost puși să decidă, inclusiv românii. Banca Centrală Europeană a deschis un sondaj online, prin care fiecare își poate spune părerea despre viitoarele bancnote. Este pentru prima dată când designul monedei europene trece prin filtrul unui vot public.

„Mi se pare foarte interesant, adică sunt schimbări peste tot în lumea asta. De ce să nu schimbăm și banii, la o adică?! Sunt bancnotele destul de vechi, să le dăm un design mai nou, de ce nu?!”, spune o tânără.

Au rămas în competiție zece variante, împărțite în două teme. Una pune în prim-plan cultura europeană, iar cealaltă propune un design inspirat din natură.

„De ce nu?! Cred că aia cu natura mi-ar plăcea, să se mai schimbe, să fie și altceva, nu tot modelul vechi”, spune un tânăr.

„Am și votat, dar am votat una, mă rog, mai multe sunt cu păsări, dar una dintre ele mi-a plăcut în special”, recunoaște un alt tânăr.

Preferințele publicului vor conta în decizia pe care o va lua Banca Centrală Europeană.

„În plus, important de menționat este că viitoarele bancnote vor avea sisteme de securitate mai performante, vor fi mai ușor de verificat și mai greu de falsificat, spun cei de la Banca Centrală Europeană”, mai transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

„E și asta o formă de incluziune politică a Uniunii Europene, venită dinspre Consiliul Europei, dinspre Comisia Europeană, prin care încearcă, iată, să atragă populația românească să fie o parte integrantă a acestui proiect european”, e de părere sociologul Adrian Marcu.

Sondajul rămâne deschis până pe 21 septembrie, iar decizia finală privind noul design va fi anunțată de Banca Centrală Europeană până la sfârșitul acestui an.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

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