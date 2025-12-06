Alegeri București 2025. Cine sunt cei 17 candidați înscriși în cursa pentru Primăria Capitalei. Votul începe duminică, la ora 07:00

Duminică, 7 decembrie, au loc alegeri locale parțiale în București, după ce Nicușor Dan, fostul primar general al Capitalei, a fost ales președintele României. În total, 17 candidați s-au înscris în cursa pentru cea mai mare primărie din țară, iar alegătorii sunt așteptați la urne începând cu ora 07:00.

Secțiile de votare se vor deschide duminică dimineață, începând cu ora 07:00, și se vor închide la ora 21:00, fără posibilitate de prelungire a programului de vot.

În total, vor fi organizate 1.289 de secții de votare, care vor fi arondate în funcție de adresa de domiciliu.

Alegătorii din Capitală vor putea vota doar la secția de votare din sectorul în care au domiciliul sau reședința. Vot putea vota doar cei care au buletin de București sau o viză de flotant veche de cel puțin 6 luni.

Lista finală a candidaților

În competiția pentru Primăria Generală a Capitalei s-au înscris în total 17 candidați: zece din partea partidelor politice și șapte independenți. Lista acestora, în ordinea în care vor fi pe buletinul de vot:

Poziția 1 - Cătălin Drulă - Uniunea Salvați România (USR);

Poziția 2 - Daniel Băluță - Partidul Social Democrat (PSD);

Poziția 3 - George-Valentin Burcea - Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Poziția 4 - Ciprian Ciucu - Partidul Național Liberal (PNL);

Poziția 5 - Ana-Maria Ciceală - Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS);

Poziția 6 - Liviu-Gheorghe Florea - Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache;

Poziția 7 - Gheorghe Macovei - Partidul România Mare;

Poziția 8 - Oana Crețu - Partidul Social Democrat Unit;

Poziția 9 - Mihai-Ioan Lasca - Patrioții Poporului Român;

Poziția 10 - Rareș Lazăr - Partidul România în Acțiune;

Poziția 11 - Anca-Nicoleta Alexandrescu - alianța electorală „Dreptate pentru București”

Poziția 12 - Dănuț-Angelo Trifu - candidat independent;

Poziția 13 - Eugen-Orlando Teodorovici - candidat independent;

Poziția 14 - Gheorghe Nețoiu - candidat independent;

Poziția 15 - Vlad-Dan Gheorghe - candidat independent;

Poziția 16 - Angela Negrotă - candidat independent;

Poziția 17 - Constantin-Titian Filip - candidat independent.

Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici au anunțat că s-au retras din cursa electorală, însă numele acestora a rămas pe buletinele de vot, având în vedere că decizia a venit după termenul până la care puteau renunța la candidatură în mod oficial.

Cum găsești secția de votare

Secțiile de votare pot fi aflate de la Registrul Electoral (site-ul poate fi accesat AICI), unde fiecare persoană trebuie să introducă CNP-ul, numele de familie și să aleagă tipul de alegeri pentru care votează.

Cu ce acte poți vota

Alegătorii au nevoie de un act de identitate valabil, astfel încât să facă dovada identității, a cetățeniei și pentru a dovedi că locuiesc în București. Se pot prezenta la urne cu: cartea de identitate, inclusiv cea electronică sau una provizorie, pașaportul diplomatic, paşaportul de serviciu sau cel de serviciu electronic. Elevii din școlile militare se pot prezenta cu carnetul de serviciu militar.

Se poate vota numai cu acte de identitate valabile în ziua scrutinului. Nu se poate vota cu pașaportul CRDS (Cetățean Român cu Domiciliul în Străinătate) sau pașaportul simplu electronic (turistic).

Cine poate solicita urna specială

În categoria alegătorilor care pot solicita urna specială intră:

alegătorii care nu se pot deplasa din cauză de boală sau invaliditate;

alegătorii internați într-o unitate sanitară publică sau privată, într-un cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea așezăminte sociale publice sau private;

persoanele reținute, persoanele deținute în baza unui mandat de arestare preventive;

persoanele asupra cărora s-a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu;

persoanele care sunt în executarea unei pedepse privative de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile electorale.

Primele rezultate de tip exit-poll vor fi anunțate de la ora 21:00, după închiderea urnelor și pot fi urmărite la Digi24. Acestea nu sunt, însă, rezultatele oficiale, astfel că Biroul Electoral Municipal va anunța, pe parcursul numărării voturilor, clasamentul candidaților. Rezultatele alegerilor vor putea fi urmărite în timp real.

