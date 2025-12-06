Live TV

Alegeri București 2025. Cine sunt cei 17 candidați înscriși în cursa pentru Primăria Capitalei. Votul începe duminică, la ora 07:00

Data publicării:
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
Foto Getty Images
Din articol
Lista finală a candidaților Cum găsești secția de votare Cu ce acte poți vota Cine poate solicita urna specială

Duminică, 7 decembrie, au loc alegeri locale parțiale în București, după ce Nicușor Dan, fostul primar general al Capitalei, a fost ales președintele României. În total, 17 candidați s-au înscris în cursa pentru cea mai mare primărie din țară, iar alegătorii sunt așteptați la urne începând cu ora 07:00. 

Secțiile de votare se vor deschide duminică dimineață, începând cu ora 07:00, și se vor închide la ora 21:00, fără posibilitate de prelungire a programului de vot.

În total, vor fi organizate 1.289 de secții de votare, care vor fi arondate în funcție de adresa de domiciliu.

Alegătorii din Capitală vor putea vota doar la secția de votare din sectorul în care au domiciliul sau reședința. Vot putea vota doar cei care au buletin de București sau o viză de flotant veche de cel puțin 6 luni. 

Lista finală a candidaților

În competiția pentru Primăria Generală a Capitalei s-au înscris în total 17 candidați: zece din partea partidelor politice și șapte independenți. Lista acestora, în ordinea în care vor fi pe buletinul de vot:

  • Poziția 1 - Cătălin Drulă - Uniunea Salvați România (USR);
  • Poziția 2 - Daniel Băluță - Partidul Social Democrat (PSD);
  • Poziția 3 - George-Valentin Burcea - Partidul Oamenilor Tineri (POT);
  • Poziția 4 - Ciprian Ciucu - Partidul Național Liberal (PNL);
  • Poziția 5 - Ana-Maria Ciceală - Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS);
  • Poziția 6 - Liviu-Gheorghe Florea - Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache;
  • Poziția 7 - Gheorghe Macovei - Partidul România Mare;
  • Poziția 8 - Oana Crețu - Partidul Social Democrat Unit;
  • Poziția 9 - Mihai-Ioan Lasca - Patrioții Poporului Român;
  • Poziția 10 - Rareș Lazăr - Partidul România în Acțiune;
  • Poziția 11 - Anca-Nicoleta Alexandrescu - alianța electorală „Dreptate pentru București”
  • Poziția 12 - Dănuț-Angelo Trifu - candidat independent;
  • Poziția 13 - Eugen-Orlando Teodorovici - candidat independent;
  • Poziția 14 - Gheorghe Nețoiu - candidat independent;
  • Poziția 15 - Vlad-Dan Gheorghe - candidat independent;
  • Poziția 16 - Angela Negrotă - candidat independent;
  • Poziția 17 - Constantin-Titian Filip - candidat independent.

Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici au anunțat că s-au retras din cursa electorală, însă numele acestora a rămas pe buletinele de vot, având în vedere că decizia a venit după termenul până la care puteau renunța la candidatură în mod oficial. 

Cum găsești secția de votare

Secțiile de votare pot fi aflate de la Registrul Electoral (site-ul poate fi accesat AICI), unde fiecare persoană trebuie să introducă CNP-ul, numele de familie și să aleagă tipul de alegeri pentru care votează. 

Cu ce acte poți vota

Alegătorii au nevoie de un act de identitate valabil, astfel încât să facă dovada identității, a cetățeniei și pentru a dovedi că locuiesc în București. Se pot prezenta la urne cu: cartea de identitate, inclusiv cea electronică sau una provizorie, pașaportul diplomatic, paşaportul de serviciu sau cel de serviciu electronic. Elevii din școlile militare se pot prezenta cu carnetul de serviciu militar. 

Se poate vota numai cu acte de identitate valabile în ziua scrutinului. Nu se poate vota cu pașaportul CRDS (Cetățean Român cu Domiciliul în Străinătate) sau pașaportul simplu electronic (turistic).

Cine poate solicita urna specială

În categoria alegătorilor care pot solicita urna specială intră:

  • alegătorii care nu se pot deplasa din cauză de boală sau invaliditate;
  • alegătorii internați într-o unitate sanitară publică sau privată, într-un cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea așezăminte sociale publice sau private;
  • persoanele reținute, persoanele deținute în baza unui mandat de arestare preventive;
  • persoanele asupra cărora s-a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu;
  • persoanele care sunt în executarea unei pedepse privative de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile electorale.

Primele rezultate de tip exit-poll vor fi anunțate de la ora 21:00, după închiderea urnelor și pot fi urmărite la Digi24. Acestea nu sunt, însă, rezultatele oficiale, astfel că Biroul Electoral Municipal va anunța, pe parcursul numărării voturilor, clasamentul candidaților. Rezultatele alegerilor vor putea fi urmărite în timp real. 

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sed guv oana gheorghiu
1
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă. Care sunt...
JD Vance
2
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
3
Daniel David a semnat ordinul privind temele pentru acasă. Ce se schimbă pentru elevi și...
diana buzoianu in birou
4
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune...
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
5
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum
Digi Sport
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
smurd
Accident grav în Capitală: Un șofer a intrat cu mașina într-un copac și apoi a lovit două ambulanțe venite să-i acorde ajutor
Greșeli care pot anula votul. Foto Getty Images
Alegeri locale 2025: Ce greșeli pot duce la anularea votului. Cum arată un buletin completat corect
om cu cutit in mana
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în București, după un scandal. Agresorul a fost reținut
primaria capitalei
Cel mai recent sondaj pentru alegerile din Capitală: Diferenţă mică între primele două locuri. Câți bucureșteni declară că merg la vot
Instalație de gaze.
Val de sesizări privind probleme la gaze în București, după explozia din Rahova. Distrigaz și firmele acreditate nu fac față
Recomandările redacţiei
Urmările atacurilor rusești asupra sistemului energetic al Ucrainei. Foto Serviciul de Intervenții de Urgență al Ucrainei
Republica Moldova a cerut ajutor de avarie din România, după...
Președintele rus Vladimir Putin.
Expert în apărare: Rusia ar putea provoca România în zona economică...
Russian President Putin Visits Mandryka Central Military Clinical Hospital
Rusia anulează acordurile militare cu trei state NATO, semnate după...
Elon Musk
Elon Musk, enervat la culme de amenda primită de la CE, cere...
Ultimele știri
Viktor Orban crede că alegerile din 2026 din Ungaria sunt „ultimele înaintea războiului care se apropie”
Consilierul lui Putin preia retorica lui Trump: „Elitele UE vor să finalizeze sinuciderea civilizației europene”
Atac cibernetic devastator al serviciilor de informații ucrainene: O mare rețea logistică rusă a fost paralizată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Seymour, despre cum a redescoperit dragostea la 74 de ani: „Sunt mai fericită decât am fost vreodată”
Cancan
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Fanatik.ro
Alegeri locale București 2025. Cum arată sondajele pe ultimele săptămâni, cum stau PSD, PNL, AUR și USR
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
De ce nu a fost tras acoperișul pe Arena Națională la FCSB – Dinamo! Desfășurarea derby-ului ar fi fost pusă...
Adevărul
Scenă crâncenă pe o stradă din Ucraina: polițiști atacați de un pitbull al cărui stăpân a fost oprit pentru...
Playtech
Concediul medical și pensia: câte puncte se acordă în perioadele de boală și cum influențează calculul
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
”Dezastru” istoric și OUT de la Mondialul de handbal
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
Judi Dench mărturisește că "nu mai recunoaște pe nimeni" din cauza problemelor de vedere: "Nu pot vedea la...
Adevarul
Ion Țiriac, onorat de către americani. Magnatul, chemat de urgență la Washington pentru a fi răsplătit
Newsweek
În ce județe pensionarii cu grupe de muncă au câștigat bani în plus la pensie? Procentaje crescute în instanță
Digi FM
Ce este Doctrina Monroe pe care vrea să o reînvie Trump. "America pe primul loc" și critici pentru Europa
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
Ce face și acum arată acum Lucy din Dallas. Charlene Tilton are 64 de ani, e bunică și a mărturisit că nu s-a...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă