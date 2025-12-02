Live TV

Alegeri locale 2025: Cum afli secția unde ești arondat pentru a vota primarul general al Capitalei

Data publicării:
Cum afli secția de votare unde ești arondat. Foto Getty Images
Din articol
Cum afli secția de votare unde ești arondat

Alegătorii își pot identifica secția de votare pentru scrutinul local parțial din 7 decembrie 2025 folosind datele deja înregistrate în Registrul Electoral. Fie că sunt arondați pe baza domiciliului sau a reședinței declarate la primărie, informațiile pot fi verificate online, prin introducerea CNP-ului, a numelui de familie și selectarea tipului de alegeri. Platforma Registrulelectoral.ro afișează automat adresa exactă a secției, oferind astfel o confirmare rapidă și sigură a locului în care trebuie să te prezinți la vot.

La alegerile locale, exercitarea votului este permisă exclusiv în secția la care ești arondat, în funcție de domiciliul sau reședința declarată. Alegătorii nu pot opta pentru altă locație în ziua scrutinului, iar prezentarea la secția corectă este esențială pentru ca votul să fie valid înregistrat.

Alegătorii pot vota la secția unde sunt arondați conform domiciliului sau reședinței. De regulă, orice votant poate fi inclus pe lista permanentă pe baza domiciliului. Însă, dacă și-a înregistrat reședința la primărie, atunci va fi alocat unei secții conform adresei de reședință. Toate aceste informații se regăsesc în Registrul Electoral.

Vei putea afla secția la care ai fost arondat pentru vot astfel:

Intri pe site-ul Registrulelectoral - adaugi CNP-ul - numele de familie și seletezi tipul alegerilor: Alegeri locale parțiale 07.12.2025. Ulterior vei fi redirecționat către pagina cu informații punctuale despre locația de votare.

7 decembrie 2025: Ziua votului

Pașii votării sunt definiți în Legea 115/2015 (Art 82-91) astfel:

Alegătorii votează numai la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea, potrivit delimitării făcute conform Legii nr. 35/2008 și unde sunt înscriși în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară.

Accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor/sălilor. Fiecare alegător prezintă actul de identitate operatorului de calculator al biroului electoral al secției de votare, care înscrie codul numeric personal al alegătorului în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.

În cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară existentă în secția de votare respectivă, Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal semnalează dacă:

  • persoana care s-a prezentat la vot a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;
  • persoana care s-a prezentat la vot și-a pierdut drepturile electorale;
  • persoana este arondată la altă secție de votare;
  • persoana este omisă din lista electorală permanentă și are domiciliul în raza teritorială a secției de votare respective nu a formulat o solicitare de a fi înscrisă în Registrul electoral cu adresa de reședință;
  • persoana care s-a prezentat la vot și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin.

În baza rezultatelor generate, președintele biroului electoral al secției de votare poate să:

  • oprească de la votare: persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării și persoana care și-a pierdut drepturile electorale;
  • să îndrume alegătorul să voteze la secția de votare la care este arondat, în cazul în care este arondat la altă secție de votare/conform reședinței;
  • să înscrie în lista electorală suplimentară persoana care s-a prezentat la vot/este omisă din lista electorală permanentă, are domiciliul în raza teritorială a secției de votare respective;
  •  să permită alegătorului care îndeplinește condițiile prevăzute de lege și este înscris în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară să voteze;

După semnarea listei electorale permanente sau înscrierea și semnarea pe lista electorală suplimentară, alegătorul primește un buletin de vot și ștampila VOTAT. Ulterior, în cabina de vot, se va aplica ştampila pe patrulaterul care corespunde partidului sau candidatului independent dorit.

