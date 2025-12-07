Alegeri locale parțiale 2025. Români din 11 județe și București își aleg primarul sau președintele de Consiliu Județean

Alegeri locale parțiale au loc duminică, 7 decembrie, nu doar în București, ci și în alte județe din țară, pentru funcțiile de primar sau președinte de consiliu județean. Peste 2,2 milioane de oameni sunt așteptați la urne. Mizele cele mai mari sunt în Capitală, unde au loc alegeri pentru funcția de primar general, și în Buzău, unde este ales un nou președinte de CJ.

În Bucureşti, pentru locul rămas vacant după ce Nicuşor Dan a fost ales preşedinte, s-au înscris şi au rămas pe buletinul de vot 17 candidaţi, din care doi şi-au anunţat apoi retragerea.

Tot duminică, au loc alegeri pentru şefia Consiliului Judeţean Buzău, după ce social-democratul Lucian Romaşcanu a renunţat la funcţie, în favoarea unui post la Curtea de Conturi Europeană. Opt candidaţi îşi dispută postul: Marcel Ciolacu, Ştefăniţă Avrămescu (AUR), Mihai Răzvan Moraru (independent, susţinut de PNL şi USR), Silviu Iordache (independent), Gabriel Pană (ACT), Adrian Dogaru (SOS România), Dragoş Brânzea (POT), Mihai Budescu (PRM).

Se defăşoară alegeri pentru primari şi în 12 localităţi, din 10 judeţe: comuna Remetea, judeţul Bihor; comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani; comuna Marga, judeţul Caraş-Severin; comuna Dobromir, judeţul Constanţa; comuna Lumina, judeţul Constanţa;oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa; comuna Sopot, judeţul Dolj; comuna Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa; comuna Vânători, judeţul Iaşi; comuna Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş; comuna Şieu, judeţul Maramureş; comuna Cârţa, judeţul Sibiu. Au fost necesare noi alegeri după ce foştii edili fie au murit, fie au fost condamnaţi pentru diverse infracţiuni sau au fost declaraţi incompatibili, fie au demisionat din diverse cauze.

Alegătorii pot vota numai la secţia de votare la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa.

Pot vota în localitatea unde au reşedinţa doar alegătorii care şi-au stabilit reşedinţa cu mai mult de 6 luni înainte de data de 7 decembrie şi aceasta este încă valabilă în ziua scrutinului. Cetăţenii care şi-au stabilit reşedinţa cu mai puţin de 6 luni înainte de ziua votului vor putea vota doar în localitatea de domiciliu.

