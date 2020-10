Primarii de sector și-au eliberat birourile. Surpriza lui Gabriel Mutu pentru Ciprian Ciucu, noul primar al sectorului 6

Primarul Sectorului 6 îi lasă moștenire primarului ales... pisica. Pe Miți, pisica primăriei. Plus una bucată bibliotecă goală, zece scaune, televizor, un birou, o masă, o canapea, două telefoane și câteva proiecte începute. Primarul Sectorului 1 este în concediu de odihnă. N-a anunțat nici ce ia din birou, nici ce lasă. La Sectorul 5, Piedone nu-i interesat de testamentul administrativ al lui Florea. La Sectorul 2, primarul n-a ajuns astăzi. La prânz, în fața primăriei a ajuns însă primarul ales. Angajații i-au făcut cu mâna de la ferestre, el le-a răspuns cu același gest, dar la microfonul Digi24 a declarat sec: „printre priorități, voi face curățenie în primărie”.

Sectorul 6, vremea ștafetei. Ce a fost se încheie, ce urmează... nu se știe. Miți, pisica primăriei, a părăsit biroul primarului și toarce pe unde apucă. Gabriel Mutu și-a strâns deja lucrurile și prin intermediul Digi24 îl anunță pe alesul Ciucu... că-i lasă pisica moștenire.

Gabriel Mutu, primarul în funcție al sectorului 6: „Normal c-o las aici! Aici a crescut, aici trebuie să rămână, nu? Să aibă grijă de ea! Acolo era locul ei favorit. Rămâne la primărie! Miți este pisicuța primăriei, a crescut aici. Sper din tot sufletul ca noul primar să aibă grijă de ea, pentru că este o pisicuță foarte iubitoare, prietenoasă... Așa că nu cred c-ar fi bine s-o gonească!”

Mâine, poimâine... se va face rocada! Ciucu va fi șef, Mutu... va pleca la ale sale.

Gabriel Mutu, primarul în funcție al sectorului 6: „Am strâns, după cum se vede... În primul rând cărțile mi le-am luat, pentru că aveam o colecție de cărți pe care am adus-o imediat după ce am preluat mandatul în 2016. Mi-am luat efectele personale. Și am pregătit biroul pentru noul primar. (Reporter Digi24: Aici ce avem? Un radio, nu?) Da, este un radio pe care l-am adus... Este... mă rog, un bun personal pe care o să-l iau!”

Pe perete sunt poze cu insula lacului Morii, faza pe... proiect. Mutu zice că i-o lasă moștenire, cu tot cu avize.

Reporter: Ce-o să faceți domnule primar? Mergeți în privat, din nou, sau...

Gabriel Mutu, primarul în funcție al sectorului 6: „Oricum mă întorc în privat, pentru că din privat am venit, practic, în politică. Și... analizez dacă merită să merg mai departe în Parlamentul României.”

La Sectorul 1, fereastra balconului de la birou e închisă. După nopțile albe, post-alegeri, primarul Tudorache și-a luat concediu. De odihnă.

Radu Mihaiu, primarul ales al sectorului 2, pentru Digi24: „Toate cele trei priorități țin de curățenie!”

La Sectorul 2, se igienizează interiorul, se șterg ferestrele. Primarul în funcție lipsește. La prânz, în fața primăriei de la Obor a ajuns însă primarul ales. Funcționarii i-au făcut cu mâna. El le-a răspuns la fel.

Dincolo de cunoștința grizonată, în tricou, care face haz de angajați, primarul ales, Radu Mihaiu își spune prioritățile... în exclusivitate, la Digi24.

Radu Mihaiu, primarul ales al sectorului 2: „Toate cele trei priorități țin de curățenie! Prima prioritate ține de curățenia stradală! În acest moment serviciul nu funcționează, de facto. Nu-și face treaba. Sectorul 2 este cel mai murdar sector! Al doilea lucru pe care vrem să-l facem este să finalizăm caietul de sarcini pentru licitația deja pornită pentru selectarea unui nou operator de salubritate. Și a treia măsură pe care o vom lua în primele 100 de zile este anularea taxei de habitat. A doua prioritate legată de curățenie este curățenia în Primăria Sectorului 2!”

Cât privește restructurările, vor depinde de rezultatul auditului intern, pe care primarul ales îl vrea realizat de o firmă internațională.

Radu Mihaiu, primarul ales al sectorului 2: „Să facem curățenie, să dăm afară toți oamenii care nu fac nimic, care sunt incompetenți, care sifonează bani și așa mai departe. Pentru asta avem nevoie de audit.”

Reacția primarului ales Ciprian Ciucu

În urma publicării acestui reportaj, Ciprian Ciucu a reacționat pe pagina de Facebook: „Înțeleg că mâța care l-a deținut pe primarul Mutu își caută alt aparținător. Well, it goes without saying, va fi evaluată și va trebui să își demonstreze competențele de mâță. Personalul competent, indiferent de specie, trebuie să arate că se poate mai mult și mai bine. P.S. Acum e mai clar ce e cu lucrările întârziate, cineva a tras mâța de coadă...”

