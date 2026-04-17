Dronele israeliene Watchkeeper continuă să întârzie. Discuții ale lui Radu Miruță cu directorul Elbit Systems. Avertizări de reziliere

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a discutat, vineri, cu preşedintele companiei Elbit Systems, Bezhalel Machlis, privind remedierea întârzierilor în livrarea dronelor Watchkeeper X către România. Ministerul Apărării precizează că are în vedere toate opţiunile prevăzute de cadrul contractual, inclusiv posibilitatea rezilierii, în funcţie de capacitatea companiei de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin contractul din 2023.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a avut, vineri, la sediul MApN, o întrevedere cu Bezhalel Machlis, preşedintele companiei israeliene Elbit Systems, în prezenţa ambasadroului Israelului în România, Lior Ben Dor.

Potrivit Ministerului Apărării Naţionale (MApN), discuţiile s-au concentrat pe identificarea de măsuri concrete pentru remedierea întârzierilor în implementarea unor programe aflate în derulare, precum şi pe clarificarea calendarului de livrare şi a responsabilităţilor contractuale pentru programul sisteme tactice de avioane fără pilot (UAS) Watchkeeper X.

„În acest context, Ministerul Apărării Naţionale are în vedere toate opţiunile prevăzute de cadrul contractual, inclusiv posibilitatea rezilierii, în funcţie de capacitatea companiei de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin contractul semnat în anul 2023. MApN apreciază prezenţa Elbit în România şi eforturile depuse pentru realizarea obiectivelor din contract, dar obligaţiile legale şi contractuale nu pot fi opţionale”, precizează reprezentanţii MApN.

Când trebuiau livrate dronele

Colaborarea MApN cu firma israeliană vizează programe precum sistemul UAS (Unmanned Aerial Systems) tactic-operativ clasa II, transportorul blindat pentru trupe 8x8 Piranha 5, revitalizarea şi modernizarea aeronavelor IAR-99 şi sisteme de război electronic contra UAS.

În 20 decembrie 2022 a fost semnat cu compania Elbit Systems LTD acordul-cadru nr. 02/267/2022 de furnizare a produsului „Sistem UAS tactic-operativ clasa II” Watchkeeper X, fiind prevăzute a fi achiziţionate 7 sisteme: 6 sisteme în configuraţia terestră şi 1 sistem în configuraţia navală.

În 19 iunie 2023 a fost semnat Contractul Subsecvent nr. 1/2023 la Acordul-cadru nr. 02/267/2022, având ca obiect 3 sisteme în configuraţie terestră, cu termen de livrare 19 iunie 2025.

Amânări după amânări. Forță majoră

În 8 octombrie 2023 Elbit Systems LTD a invocat apariţia unui eveniment de forţă majoră în derularea contractului cauzat de începerea Operaţiunii militare „Iron Swords”, motiv pentru care a solicitat decalarea termenului de livrare cu 6 luni, apoi, prin plângerea prealabilă, cu 9 luni. Întrucât din documentele justificative puse la dispoziţie de către Elbit System LTD nu a rezultat că se impune acordarea forţei majore pentru 6-9 luni, s-a constatat că evenimentul de forţă majoră a acţionat în cadrul contractului subsecvent nr. 1 doar pentru o perioadă de 3 luni. Astfel, termenul de livrare prevăzut iniţial - 19 iunie 2025, a fost decalat cu 3 luni, până la 19 septembrie 2025.

În 18 iunie 2025, Elbit Systems LTD a notificat cumpărătorul despre apariţia celui de-al doilea eveniment de forţă majoră în derularea contractului, cauzat de începerea operaţiunii militare „Rising Lion”, motiv pentru care a solicitat decalarea termenului de livrare cu 33 zile. Pe baza documentelor justificative puse la dispoziţie, cumpărătorul a recunoscut vânzătorului apariţia unui eveniment de forţă majoră în derularea contractului pentru o perioadă de 33 de zile. În acest sens, termenul de livrare fiind decalat cu 33 de zile, până la 22 octombrie 2025.

În 4 martie 2026, Elbit Systems LTD a solicitat recunoaşterea celui de-al treilea eveniment de forţă majoră în derularea contractului, cauzat de începerea operaţiunii militare „Lion’s Roar” lansată de Israel şi SUA împotriva Iranului. Evenimentul de forţă majoră nu a fost recunoscut de cumpărător, întrucât acesta a survenit după termenul de livrare prevăzut în contract - 22 octombrie 2025, iar vânzătorul nu poate fi exonerat de răspundere contractuală având în vedere că obligaţiile contractuale trebuiau executate înainte de apariţia evenimentului invocat.

„Conform prevederilor contractuale, pentru neexecutarea şi/sau executarea necorespunzătoare la termenele convenite a obligaţiilor asumate şi/sau care îi revin, Vânzătorul datorează Cumpărătorului, cu titlu de penalităţi, o sumă a cărei valoare estimată, la această dată, este de 265.552.469, 42 lei”, precizează MApN.

