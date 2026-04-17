S-a anulat și concertul pe care Kanye West urma să îl susțină în Polonia. „Nu putem pretinde că este vorba doar de divertisment"

Conducerea unui stadion din Polonia a declarat vineri că va anula concertul rapperului american Kanye West, au relatat mass-media locale, la câteva zile după ce acesta a amânat un spectacol în Franța, pe fondul scandalului provocat de comentariile antisemite din trecut și de glorificarea nazismului.

Decizia stadionului Slaski din orașul Chorzow, situat în vestul țării, relatată de ziarul Wyborcza pe site-ul său web, vine la puțin peste o săptămână după ce Marea Britanie i-a interzis artistului în vârstă de 48 de ani să călătorească în țară pentru a fi cap de afiș la un festival, scrie TVP World.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea rapperului, cunoscut acum sub numele de Ye, care în ianuarie și-a cerut scuze pentru comportamentul său, pe care l-a atribuit unei tulburări bipolare netratate, și a renunțat la declarațiile anterioare de admirație față de Adolf Hitler.

Autoritățile din Polonia semnalaseră deja că vor încerca să interzică concertul planificat pentru 19 iunie.

„Într-o țară marcată de istoria Holocaustului, nu putem pretinde că este vorba doar de divertisment”, a declarat joi ministrul polonez al Culturii, Marta Cienkowska.

Peste 1,1 milioane de oameni, majoritatea evrei, au fost uciși în lagărul de exterminare de la Auschwitz, din Polonia ocupată de naziști, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Germania nazistă a ucis peste 3 milioane din cei 3,2 milioane de evrei din Polonia.

„Concertul nu va avea loc”, a declarat un reprezentant al stadionului, potrivit wyborcza.pl. „Vom informa organizatorul în câteva ore. Avocații noștri pregătesc o scrisoare cu privire la această chestiune.”

Stadionul nu a răspuns imediat la o solicitare de confirmare.

Ye a fost interzis în Australia anul trecut după ce a lansat o melodie care promova nazismul și a făcut reclamă la tricouri cu svastica pe site-ul său web.

El a susținut concerte în Statele Unite și în Mexico City în acest an, iar alte concerte sunt planificate în Europa și Asia.

 

