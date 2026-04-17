Vacanțele românilor ar putea fi date peste cap în această vară din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, care poate duce la o criză generală de kerosen, combustibilul folosit pentru avioane. Radu Burnete, consilier prezidențial pe probleme economice, a declarat într-un interviu acordat Digi24.ro că, deși România produce suficient combustibil pentru aviația internă, turiștii români vor fi afectați de criza globală și de prețurile impuse de companiile internaționale.

„Europa are o problemă majoră, pentru că importă o parte foarte mare din combustibilul de aviație pe care îl folosește. Dacă criza se prelungește, este aproape o certitudine că vor crește costurile transportului aerian. Dacă apar sincope în aprovizionare, așa cum am văzut deja în Italia și Marea Britanie, este posibil să apară zboruri anulate, pentru că avioanele nu vor mai avea combustibil pentru retur”, a explicat Radu Burnete.

Uniunea Europeană lucrează deja la un plan de aprovizionare pentru a evita o eventuală criză de combustibil, în condițiile în care aproximativ 75% din importurile de kerosen ale continentului provin din Orientul Mijlociu. Există țări, precum România, care pot produce combustibil pentru propria aviație, însă acestea nu sunt ferite de efectele unei crize globale, dacă instabilitatea persistă.

„Deocamdată, acest fenomen este marginal. România are o poziție ușor privilegiată. Vestea bună este că producem tot combustibilul de aviație de care avem nevoie pentru industria noastră, însă aceasta nu este foarte dezvoltată și nu avem atât de multe zboruri”, a adăugat consilierul prezidențial.

Specialiștii avertizează că prețurile biletelor de avion ar putea crește în perioada următoare, mai ales în sezonul estival, când cererea este ridicată din cauza concediilor. Astfel, românii care intenționează să călătorească în această vară nu vor fi feriți de scumpiri.

„Dacă Europa va avea probleme cu combustibilul de aviație, turiștii noștri vor fi afectați. Ei nu zboară doar cu companii românești sau pe rute interne. Dacă criza se încheie în aproximativ o lună, prețurile vor crește, dar nu vor exista probleme de aprovizionare. Dacă durează mai mult de câteva luni, există o îngrijorare reală în Europa privind aviația”, a mai spus Radu Burnete.

Lufthansa a devenit prima mare companie aeriană care a anunțat că își va reduce capacitatea de transport, pe fondul costurilor ridicate ale kerosenului, potrivit agenției Reuters, citată de Agerpres.

