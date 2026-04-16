Ciucu sare în apărarea premierului. Mesaj pentru PSD: „Veți da foc la țară. Ilie Bolojan nu este o marionetă”

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar general al Capitalei, le-a transmis social-democraților că Ilie Bolojan nu va demisiona și i-a avertizat că liberalii nu vor mai face coaliție cu PSD dacă aceștia ies de la guvernare și demit Guvernul prin moțiune de cenzură.

Ciprian Ciucu îi critică pe social-democrați pentru că vorbesc despre starea economiei „după ce au aruncat deficitul în aer” și au pus în pericol banii europeni.

„Culmea neasumării. Și l-au găsit ei vinovat pe Bolojan! Ei, care au un președinte fix din echipa care a pus bugetul in piuneze. Noi, liberalii, măcar ne-am ales un președinte credibil, cu rezultate în județul și în orașul lui, care vor dăinui peste generații. Un președinte integru, fără scandaluri de corupție, care a muncit pentru oamneni și cu fapta, nu doar cu trăncăneala”, a scris liberalul pe Facebook.

„PNL va face scut în jurul lui Bolojan”

Edilul Capitalei susține că PSD are un mod iresponsabil de a face politică și îi avertizează că vor da foc la țară dacă îi vor retrage sprijinul premierului și vor susține o moțiune de cenzură care să trimită Guvernul acasă.

„Veți da foc la țară. Să nu spuneți că nu ați fost avertizați! Tot ce am reușit până acum, aș spune totuși, împreună va fi anualt (inclusiv scăderea dobânzilor înainte de războiul din Golf). Nu va avea cine să atingă țintele din PNRR și banii europeni nu vor mai veni. Funcționarii ministerelor, în lipsa autorității politice, se vor demobiliza și vom rata reforme importane. Acealea puse acolo, anul trecut, în programul de guvernare al Coaliției.

Să vă fie clar: Ilie Bolojan nu este o marionetă, așa cum v-ați abișnuit în trecut. Nu își va da demisia!”, a mai spus acesta, după ce a subliniat și că „PNL va face scut în jurul lui Ilie Bolojan”.

Ciucu le mai transmite social-democraților că vor provoca o criză politică din nimic, iar liberalii nu vor mai face coaliție cu PSD dacă aceștia vor demite guvernul.

„Vă reamintesc, Partidul Național Liberal a decis la ultimul Birou Politic Național CĂ NU VA MAI FACE COALIȚIE CU PSD dacă PSD va demite Guvernul printr-o moțiune de cenzură! Iar cum Primul Ministru nu va demisiona, veți fi nevoiți să îl demiteți voi.

Sunteți pe care să provocați o criză politică din nimic. (...) Nu aveți un plan, nu aveți o viziune pentru țară, nu aveți nimic. Doar privilegiile și interesele pentru care sunteți dispuși să faceți rău țării pentru ca să vi le păstrați”.

Bolojan le-a spus liberalilor că nu va demisiona

Ilie Bolojan a efectuat o vizită nocturnă la sediul PNL București, unde o parte dintre liberali au organizat „tradiționala reuniune de Paște”. Potrivit celor care au participat la întâlnire, premierul le-ar fi transmis că nu are de gând să demisioneze de la șefia Guvernului, în contextul în care PSD ar urma să îi ceară acest lucru.

„Când te înjură unii, e ca o binecuvântare”, le-a transmis Bolojan celor din PNL.

Care este planul PSD

Conducerea PSD a stabilit deja planul pentru schimbarea guvernării, care se va concretiza luni, 20 aprilie. Social-democrații mizează pe forțarea premierului să demisioneze, prin retragerea sprijinului politic. Dacă până la următoarea ședință de Guvern de joi, 23 aprilie, Ilie Bolojan nu pleacă acasă, atunci miniștrii PSD ar putea demisiona în bloc.

