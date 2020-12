Dacian Cioloș: Există o majoritate destul de clară de centru-dreapta. Sunt gata să îmi asum responsabilitatea conducerii guvernului

Dacian Cioloș, co-președinte USR-PLUS, a spus, într-o declarație telefonică la Digi24, că o majoritate de centru-dreapta în viitorul parlament este „destul de clară”, mai ales după redistribuirile de mandate care vor avea loc în contextul în care mai multe partide nu au reușit să treacă pragul electoral. Fostul prim-ministru mai spune și că este gata să își asume responsabilitatea guvernării ca șef al executivului, însă a spus că la negocieri nu se poate merge „cu condiții ultimative”.

„Eu cred că asta lasă cale liberă (n. red. - demisia premierului Orban), așa cum am spus-o și noi astăzi, președintelui României ca după consultările cu partidele să vină cu o propunere de premier care să însemne un nou început pentru că despre asta e vorba. Vorbim aici de un mandat al Parlamentului și de construire a unei majorități care să propună un program de guvernare reformator pentru România și pentru asta era nevoie și e nevoie de un semnal că intrăm într-o nouă fază.

Deci domnul președinte va avea în aceste condiții posibilitatea să vină cu o propunere care să fie de discutat apoi și care să construiască o majoritate care, spre deosebire de domnul Ciolacu, eu spun că e posibilă și mie mi se pare destul de clară. Dânsul știe foarte bine, folosește cifrele pe care le avem acolo și știe foarte bine că vor exista redistribuiri pentru că avem mai multe partide care se pare că nu au intrat în Parlament, și atunci acele procente vor fi distribuite către partidele care au intrat. Se poate construi o majoritate de centru-dreapta care să guverneze România, dar e important pentru noi ca aceasta majoritate să guverneze nu doar de dragul guvernării ci să modernizeze România, să reformeze România”, a spus Dacian Cioloș cu privire la demisia lui Ludovic Orban și negocierile pentru viitorul guvern.

Întrebat dacă partidul său își mai dorește să dea viitorul premier, Dacian Cioloș a spus:

„Păi ni se pare de bun simț să mergem cu o propunere pe care am anunțat-o în campanie și anume o propunere de program de guvernare și o propunere de premier și, când va fi cazul, propuneri inclusiv de candidați pentru pozițiile de miniștri. Am mai spus-o că vom face o propunere pentru că ni se pare de bun simț și pentru că considerăm că avem oameni pentru toate pozițiile din guvern, însă președintele este cel care va face desemnarea premierului și vom vedea ce are de gând.

Nu e o propunere doar de dragul de a avea o propunere. Eu, dacă președintele mă va desemna, sunt gata să îmi asum această responsabilitate, nu o fac de dragul de a arunca un nume. Eu nu fac ca alții care candidează și apoi se retrag de pe liste doar așa de dragul de a atrage voturi. Nu! Eu îmi asum această propunere pe care partidul o face dar evident că președintele trebuie să facă niște calcule și să vadă în jurul cui se poate construi această majoritate și vom vedea care e opinia președintelui. În situația aceasta nu merge cu condiții ultimative. Am spus, într-adevăr, că trebuie să fie un premier reformator care să accepte un program de guvernare care să reformeze România. Depolitizarea trebuie făcută, fără penali în funcții publice trebuie finalizată, dar să zicem că asta ține de Parlament, depolitizarea instituțiilor publice trebuie făcută, reforma administrației publice și așa mai departe”.

„Cât de repede va fi numit noul guvern va depinde decât de repede vor merge negocierile pentru programul de guvernare. Pentru noi e foarte clar că vom începe cu asta. Poate să se întâmple în trei zile, poate să dureze o săptămână, zece zile, nu știu care e obiectivul celorlalte partide. Obiectivul nostru e să regăsim în programul de guvernare angajamentele pe care noi le-am prezentat în campanie și vizavi de care astăzi am prezentat măsuri mai concrete”, a mai spus Dacian Cioloș.

