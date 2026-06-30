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Video Dacian Cioloș, candidat la șefia Francofoniei: „Vin din Europa de Est, acesta este atuul meu”

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Dacian Cioloș Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
„Franceza este o limbă a oportunităților” Medierea conflictelor și parteneriat cu UE Contacte diplomatice și susținere internațională

Dacian Cioloș, candidatul susținut de România pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), a declarat marți că principalul său atu este originea sa din Europa de Est. El a prezentat la Paris viziunea sa pentru viitorul organizației, pledând pentru o Francofonie mai modernă, mai utilă și mai apropiată de cetățeni.

La Ambasada României din Paris, Cioloș a lansat manifestul „Reunim pentru a construi - Viziune pentru Francofonia în 2030”, document prin care propune modernizarea organizației și consolidarea rolului său global, scrie Agerpres.

Fostul premier și fost comisar european a fost audiat în cadrul unei sesiuni extraordinare a Conferinței Ministeriale a Francofoniei, dedicată celor patru candidați pentru funcția de secretar general.

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„Franceza este o limbă a oportunităților”

Cioloș a subliniat importanța limbii franceze, pe care a descris-o drept „o limbă a oportunităților”, insistând că viitorul Francofoniei depinde de tineri și de interesul acestora pentru învățarea limbii.

„Secretarul general se asigură că există un dialog permanent între statele membre OIF (...) că există un dialog permanent cu statele membre”, a arătat el, adăugând că pledează pentru evitarea de tensiuni.

Candidatul român a admis că proveniența sa poate ridica semne de întrebare pentru unele state membre, în special din Africa, unde se află majoritatea membrilor OIF.

„Sunt conştient că, venind din Europa de Est, unele state membre, unele venind din zona Africii, îşi pun întrebarea dacă e o alegere bună să existe un secretar general care nu provine din Africa, având în vedere că majoritatea din OIF este din această regiune”, a arătat el.

Totodată, Cioloș a susținut că unul dintre avantajele candidaturii sale este consolidarea cooperării economice și conectarea mai bună a regiunilor francofone.

Medierea conflictelor și parteneriat cu UE

El a afirmat că, dacă va fi ales, va avea rolul de mediator între statele membre.

„Dacă voi fi ales Secretar general, va trebui să mediez conflictele, tensiunile între diferite state membre, voi face asta cu un mandat foarte clar din partea statelor membre”, a spus el.

De asemenea, a pledat pentru un parteneriat strategic „de la egal la egal” între OIF și Uniunea Europeană, cu accent pe finanțarea țărilor africane.

Contacte diplomatice și susținere internațională

Cioloș a precizat că a avut întâlniri cu oficiali instituționali, inclusiv ministrul de Externe al Franței, dar nu cu lideri precum președintele Emmanuel Macron sau premierul Franței.

„Nu m-am întâlnit cu preşedintele Macron sau cu premierul Franţei, m-am întâlnit cu ministrul de Externe (francez - n.r.). Am întâlnit mai puţini oficiali francezi... Am auzit înainte «El e european, sigur va fi susţinut de Franţa ... sigur, vreau şi susţinerea Franţei, dar nu sunt candidatul Franţei, vin din Europa de Est şi vreau să merg cu acest mesaj, cu acest atu, niciun altul». Nu am căutat alte contacte, Franţa are o voce, influenţa sa ţine de autorităţile franceze”, a afirmat el.

Dacian Cioloș a subliniat că alegerea viitorului Secretar general al OIF are o puternică dimensiune geopolitică și politică, dincolo de aspectele administrative ale organizației.

Editor : Ana Petrescu

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