Dacian Cioloș propune șase direcții pentru viitorul Francofoniei în dezbaterea pentru alegerea noului Secretar general

În cadrul audierii din 30 iunie de la Conferința Ministerială a Francofoniei, Dacian Cioloș a pledat în fața miniștrilor și reprezentanților statelor membre pentru o Francofonie a oportunităților pentru cetățeni. Intervenția sa a pus accent pe consolidarea rolului Francofoniei ca spațiu al încrederii și al cooperării, pe promovarea unui multilateralism vizionar, pe dezvoltarea dimensiunii economice a organizației, pe crearea de oportunități pentru tineri și pe implicarea deplină a tuturor regiunilor, cu Africa în centru, transmite un comunicat de presă.

„Statele și guvernele membre cu drepturi depline ale Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) au primit în ultimele zile, pe canale diplomatice, manifestul «Reunim pentru a construi – O viziune pentru Francofonie 2030», document care dezvoltă și structurează viziunea prezentată de Dacian Cioloș la audierea susținută pe 30 iunie în audierea de la Conferința Ministerială a Francofoniei, în cadrul procesului de alegere a viitorului Secretar general al Francofoniei.

Transmiterea manifestului către statele și guvernele membre are ca scop animarea dezbaterii din comunitatea francofonă privind viitorul organizației, în contextul alegerilor pentru funcția de Secretar General. Lansat imediat după audiere, documentul oferă o prezentare detaliată a direcțiilor strategice, principiilor și obiectivelor pe care Dacian Cioloș le propune pentru viitorul Francofoniei și este în linie cu documentele fundamentale ale acesteia, respectiv Carta Francofoniei, Cadrul Strategic al Francofoniei 2023-2030, Declarația de la Bamako și Declarația de la Saint Boniface.

Manifestul este rezultatul mai multor luni de consultări și întâlniri desfășurate de Dacian Cioloș cu responsabili politici, reprezentanți ai instituțiilor francofone, antreprenori, universitari și actori ai societății civile întâlniți în timpul turneului său diplomatic din Europa, Africa, America de Nord și Asia. El reflectă o viziune construită prin dialog și prin înțelegerea diversității realităților și a așteptărilor existente în spațiul francofon.

În cadrul audierii din 30 iunie de la Conferința Ministerială a Francofoniei, Dacian Cioloș a pledat în fața miniștrilor și reprezentanților statelor membre pentru o Francofonie a oportunităților pentru cetățeni. Intervenția sa a pus accent pe consolidarea rolului Francofoniei ca spațiu al încrederii și al cooperării, pe promovarea unui multilateralism vizionar, pe dezvoltarea dimensiunii economice a organizației, pe crearea de oportunități pentru tineri și pe implicarea deplină a tuturor regiunilor, cu Africa în centru.

Dacian Cioloș propune o proiecție ambițioasă și pragmatică a Francofoniei până în anul 2030, bazată pe convingerea că spațiul francofon dispune de resursele umane, culturale, economice și instituționale necesare pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor săi într-o lume aflată într-o profundă transformare.

«Francofonia de mâine trebuie judecată în funcție de capacitatea sa de a transforma viața femeilor și bărbaților care alcătuiesc comunitatea noastră. Rolul Secretarului General nu se poate limita la administrarea unei organizații. El trebuie să întruchipeze, să anime și să conecteze întregul ecosistem francofon», afirmă Dacian Cioloș în manifest.

Viziunea prezentată în document este structurată în jurul mai multor direcții majore de transformare a Francofoniei.

Prima este construirea unei Francofonii a încrederii, capabilă să devină un reper într-o lume din ce în ce mai fragmentată. Dacian Cioloș propune dezvoltarea unui multilateralism vizionar, care să reunească statele, comunitățile, actorii economici, culturali și academici, societatea civilă și cetățenii în jurul unor proiecte comune. Un astfel de multilateralism consolidează suveranitatea statelor membre, încrederea și respectul reciproc și creează condițiile pentru o autonomie strategică mai puternică.

A doua direcție este construirea unei Francofonii cu Africa în centru și cu toate regiunile pe deplin implicate. Manifestul subliniază că implicarea activă a tuturor regiunilor nu diminuează rolul Africii, ci, dimpotrivă, contribuie la consolidarea influenței, vizibilității și capacității acesteia de a-și valorifica întregul potențial.

«O Francofonie întemeiată pe egalitatea dintre membrii săi este și o Francofonie care consolidează încrederea, vizibilitatea și influența Africii», se arată în document.

A treia direcție se concentrează pe tineri și pe dezvoltarea unei Francofonii a oportunităților.

«Tinerii sunt cel mai bun indicator al viitorului Francofoniei. Alegerea lor de a învăța – sau nu – limba franceză va spune mai multe despre viitorul limbii noastre decât toate proiecțiile statistice. Pentru ei, franceza trebuie să fie mai mult ca oricând o limbă a culturii, dar și o limbă a oportunităților și a viitorului. O limbă care permite crearea unei companii, dezvoltarea unui proiect, atragerea de investiții, găsirea unui loc de muncă sau construirea unui parteneriat. Pentru că ceea ce contează nu este numărul proiectelor pe care le lansăm. Ci viețile pe care le transformăm», afirmă Dacian Cioloș.

În această viziune, limba franceză trebuie să devină nu doar un instrument de comunicare și cultură, ci și o limbă a educației, a inovării, a antreprenoriatului și a oportunităților economice.

Manifestul propune și consolidarea dimensiunii economice a Francofoniei ca o continuare firească a misiunii sale culturale.

«O Francofonie care conectează continentele, operatorii, comunitățile și cetățenii în jurul marilor priorități care ne vor modela viitorul: educația, dezvoltarea economică, securitatea alimentară, agricultura durabilă, digitalizarea, inteligența artificială, tranziția ecologică și climatică, antreprenoriatul tinerilor, drepturile omului, emanciparea femeilor, statul de drept și pacea», se arată în document.

O altă direcție de acțiune este ca Francofonia să-și crească semnificativ capacitatea de acțiune prin mobilizarea unor resurse suplimentare și prin gestionarea acestora cu eficiență, transparență și responsabilitate. Documentul pledează pentru consolidarea cooperării cu statele membre, băncile de dezvoltare, instituțiile internaționale și sectorul privat și pentru o abordare strategică a resurselor și obiectivelor organizației.

Manifestul susține că Francofonia trebuie să-și consolideze influența internațională nu prin dimensiunea instituțională, ci prin utilitatea pentru cetățeni.

«Întrebarea nu este de unde vine viitorul Secretar general. Întrebarea este ce Francofonie vrem să construim împreună și cum putem mobiliza toate energiile noastre pentru a reuși acest lucru», subliniază Dacian Cioloș.

Viziunea susținută de Dacian Cioloș este fidelă fondatorilor Francofoniei, subliniază Manifestul, dar este totodată orientată spre viitor și capabilă să transforme vieți prin crearea de oportunități pentru cetățeni.

«Atunci când Léopold Sédar Senghor definea Francofonia drept «acest umanism integral» întemeiat pe întâlnirea energiilor tuturor continentelor, el nu vorbea doar despre o limbă, o țară sau o regiune. Vorbea despre un proiect uman. Despre o manieră de a locui lumea împreună. Și astăzi, această viziune își păstrează întreaga forță»”, se arată în document.

Candidat susținut de România pentru funcția de Secretar general al Francofoniei, Dacian Cioloș este consilier prezidențial al Președintelui României. A fost prim-ministru al României, comisar european pentru agricultură și dezvoltare rurală, ministru al Agriculturii și președinte al grupului Renew Europe din Parlamentul European.

Francofon prin formare și parcurs profesional, este absolvent al École nationale supérieure agronomique de Rennes și deține un DEA obținut la Montpellier. Limba franceză și valorile Francofoniei ocupă un loc central în parcursul său academic, profesional și public.

Candidatura lui Dacian Cioloș pentru funcția de Secretar general al Francofoniei a fost depusă oficial de România pe 15 aprilie 2026. Pe 30 iunie 2026, a avut loc Conferința Ministerială a Francofoniei, în cadrul căreia au fost audiați cei patru candidați înscriși în cursă. Alegerile vor avea loc la Sommet-ul Francofoniei din 15–16 noiembrie, care va reuni șefii de stat și de guvern din organizație în Cambodgia. În toată această perioadă se derulează o campanie diplomatică intensă pentru susținerea candidaturii, care reprezintă și un angajament al României pentru consolidarea în continuare a Francofoniei. România este în acest moment al șaptelea contributor la bugetul Francofoniei.

Editor : A.C.