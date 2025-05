Nicușor Dan este în direct la Digi24 și răspunde întrebărilor jurnaliștilor. Candidatul independent la prezidențiale a fost invitat la o dezbatere electorală, alături de contracandidatul său, George Simion, care nu s-a prezentat însă în această seară în studioul Digi24.



















▶

⛶





Urmăriți dezbaterea în format live text:

ACTUALIZARE 19.23 Dacă AUR și PSD vă propun ca premier pe George Simion sau pe Georgescu, ați accepta una dintre aceste nominalizări?

Nicușor Dan: Această ipoteză nu există. Dacă voi câștiga președinția României, evident că semnalul e pentru o guvernare pro occidentală. Președintele are puterea de a alege majoritatea cu care să lucreze.

Întrebare: Totuși, dacă vine o astfel de propunere, susținută de 272 de parlamentari, deci o majoritate stabilă, cum ați putea refuza acel premier? Ați merge către alegeri anticipate?

Nicușor Dan: Această ipoteză nu există. De-a lungul timpului am criticat PSD de multe ori, în mod civilizat și cu argumente. Ce se întâmplă în momentul acesta în teritoriu, opinia majoritară în PSD este că acest partid trebuie să meargă în direcția proeuropeană a României, așa cum îl obligă apartenența sa la PES. E vorba de oameni din PSD.

ACTUALIZARE 19.16 Negocierile pentru Guvern – aritmetica arată că fără PSD nu se poate. Veți acorda premierul către PSD?

Nicușor Dan: Va fi o discuție care va fi tehnică. Sper să dureze cât mai puțin, pentru că România are nevoie de stabilitate. Nu pot să dau un răspuns în momentul acesta.

Eu nu am spus „premier PSD”, am spus că voi discuta cu cele patru partide pro-occidentale și cu minoritățile, pentru a avea un Guvern. Am văzut că președintele României, în acest echilibru de putere, e suficient de puternic să poată impune niște direcții.

ACTUALIZARE 19.14 „Ce mă fac cu voi”, spune George Simion, referindu-se la alegătorii dvs. Ce faceți dvs. cu alegătorii domnului Simion, dacă ajungeți președinte?

Nicușor Dan: Am văzut escaladarea, e normal ca oamenii să aibă opinii diferite, numai că este o escaladare în societate și invit oamenii să se uite la ce am spus eu despre escaladare, ce a spus George Simion. Am spus că există un public nemulțumit de cum s-a făcut politică până acum. Că oamenii au dreptate să fie revoltați, dar să vadă dacă nu cumva această revoltă duce la mai multe tensiuni. Contracandidatul meu a pus mereu paie pe foc.

Vreau o Românie pentru toți românii, vreau ca președintele să medieze diferitele opinii contrare din societate și vreau să ne concentrăm pe obiectivele țării. Voi transmite un mesaj pentru toți românii, deci și pentru cei care l-au susținut pe contracandidat, le voi promite că autoritățile vor lucra în slujba cetățenilor. Încrederea se câștigă greu și se pierde ușor. Voi încerca să arăt oamenilor că autoritățile statului lucrează pentru ei.

ACTUALIZARE 19.09 Dacă veți câștiga alegerile, îl veți propune direct pe Ilie Bolojan ca premier sau veți avea mai întâi discuții cu PSD pentru o eventuală coaliție de guvernare?

Nicușor Dan: Am spus că România nu are nevoie de alegeri anticipate, pentru că a fost deja mult prea multă instabilitate. Avem un Parlament care mai are 3 ani și jumătate mandat, cu acest Parlament doresc să lucrăm. Îmi doresc ca să avem o majoritate stabilă și partidele pro-occidentale să facă parte din guvern și voi porni discuții ca să discutăm pe programul de guvernare.

Mi-aș dori foarte tare ca Ilie Bolojan să fie premier, dar nu vreau să promit asta. Vom avea discuții. Pentru moment, domnia sa și-a afirmat sprijinul, fiind pe o direcție pro-occidentală.

Știrea inițială Invitația pentru această confruntare electorală a fost transmisă ambilor candidați. George Simion, contracandidatul lui Nicușor Dan, nu s-a prezentat în platou.

Editor : A.P. | Ș.A.