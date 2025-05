Crin Antonescu, pe Facebook: „Dacă voturile PSD veneau spre mine, însemnau stagnare şi «sistem». Dacă ar merge la Dan, ar fi bune”

Crin Antonescu, fost candidat al alianţei PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidenţiale, spune, într-un mesaj publicat pe Facebook, că nu vrea să fie luat „cu arcanul mobilizării generale” și că are propria alegere „între demagogi de joasă speţă care urmează să distrugă România mea şi securistoizii (aceiaşi + dl. Nicuşor, new entry)”. Mesajul său a fost redistribuit și de Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor și prim-vicepreședinte al PSD. Postarea lui Antonescu vine după ce PNL a decis susținerea lui Nicușor Dan în turul II al prezidențialelor, în timp ce PSD nu a dat nicio recomandare oficială electoratului său.

„Azi, în deplină linişte sufletească, aleg liber. Am plecat 10 ani, n-am cerut şi n-am luat nimic de la “sistem”. Am venit când mi s-a spus că ar fi nevoie de mine. Chiar era. Oamenii au crezut altfel. Respect. Dar am dreptul să nu fiu luat în turmă pentru o nouă «salvare» a ţării. Între demagogi de joasă speţă care urmează să distrugă România mea şi securistoizii (aceiaşi + dl. Nicuşor, new entry) care – ajutaţi la “hei-rup” de atâţia oameni de bună credinţă – o distrug de 20 de ani, am propria mea alegere. Dar e a mea. Nu mă luaţi voi cu arcanul mobilizării generale. Fiţi liniştiţi, prietenii mei, atâţia câţi veţi fi. Vom vorbi ca oamenii. Liberi, nu captivi în stupiditatea propagandei”, a scris Crin Antonescu, miercuri seară, pe pagina sa de Facebook.