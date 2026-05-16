PNL și USR vor fi „aliați” în consultările de la Cotroceni, anunță Bolojan. Care e prioritatea Guvernului în următoarele 2 săptămâni

Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul interimar Ilie Bolojan, lider al PNL, a declarat, sâmbătă, la Timişoara, că renegocierea Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în următoarele două săptămâni, este o prioritate pentru Guvern, întrucât în fiecare reşedinţă de judeţ din România se derulează proiecte importante cu finanţare prin acest program şi care trebuie finalizate în următoarele luni.

Renegocierea programului din următoarele două săptămâni e o prioritate şi de aceea, şi pentru municipiul Timişoara, finalizarea acestor proiecte este vitală. De asemenea, sunt multe active şi multe proiecte care sunt astăzi în administrarea Guvernului, în administrarea statului român, care pot fi transferate reşedinţelor de judeţ, în aşa fel încât active care astăzi nu sunt folosite corespunzător să fie folosite.

Şi în această perioadă pe care am finalizat-o în cele 10 luni de guvernare, componenta de descentralizare a fost importantă şi o vom susţine şi în perioada următoare, indiferent pe ce poziţie vor fi cele două partide (PNL şi USR, n.r.), dar transferurile de active către primării pentru a putea fi puse în valoare, pentru a putea fi valorificate este o direcţie importantă pe care trebuie să o susţinem”, a afirmat Ilie Bolojan, într-o declaraţie comună pe care a susţinut-o alături de primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, lider al USR.

Bolojan a arătat că PNL va fi aliat” cu USR în consultările care vor avea loc luni, la Palatul Cotroceni, cu preşedintele României, Nicuşor Dan, unde vor transmite şi că, pe baza experienţei pe care au avut-o în aceste luni de guvernare, vor susţine mai departe, în orice formă de guvernare se va găsi în perioada următoare, proiectele care ţin de absorbţia de fonduri europene, de stabilitatea financiară a României şi programele de relansare economică.

Aceasta, în aşa fel încât, pe de-o parte, să închidem această perioadă pe care nu o puteam evita, de constrângeri bugetare şi de reducere de deficite şi să trecem într-o etapă de relansare economică. De asemenea, vom susţine proiectele care ţin de PNRR în Parlament, pe care le vom depune în următoarele două săptămâni, pentru ca toate jaloanele pe care România trebuie să le îndeplinească pentru a-şi accesa finanţările europene să fie îndeplinite şi să nu pierdem aceşti bani. Cele două partide vor susţine aceste proiecte care sunt angajamente ale României faţă de Uniunea Europeană”, a mai adăugat Ilie Bolojan.

Premierul interimar se află sâmbătă într-o vizită în judeţul Timiş, unde participă şi la ceremonia de absolvire a promoţiei 2026 de la Universitatea de Vest din Timişoara, context în care va susţine un discurs.

