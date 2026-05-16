Nicușor Dan, de Ziua Libertății Religioase: „Să ne opunem instrumentalizării religiei şi transformării ei în mijloc de manipulare”

Președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, în mesajul transmis cu ocazia Zilei Naţionale a Libertăţii Religioase, că, într-o societate matură, conştientă de răspunderea faţă de oameni şi de binele comun, exerciţiul libertăţii religioase este fundamental, îndemnul său fiind de a nu folosi valorile religioase ca pretexte pentru diviziuni artificiale sau confruntări sterile. „Suntem datori să denunţăm extremismul religios, să ne opunem instrumentalizării religiei şi transformării ei în mijloc de manipulare, de instigare la violenţă şi ură, sau de stigmatizare”, subliniază șeful statului.

„Instituirea unei Zile Naţionale a Libertăţii Religioase şi a contribuţiei Cultelor la viaţa societăţii româneşti are menirea de a pune în valoare aportul tuturor cultelor religioase din România la dezvoltarea societăţii, la asigurarea echilibrului şi a coeziunii, la cultivarea solidarităţii şi a rezilienţei, prin valorile specifice marilor tradiţii religioase care convieţuiesc armonios în ţara noastră. Timp de generaţii, cultele religioase din România au mobilizat energiile, aspiraţiile, viziunea şi forţa de acţiune a întregii societăţi în direcţia obiectivelor importante pentru ţară, consolidând parcursul nostru european şi transatlantic. În lumea contemporană, marcată de schimbări rapide şi profunde, care ne influenţează modul de-a relaţiona, de-a comunica şi de-a imagina viitorul, principiile pe care marile tradiţii religioase le promovează capătă o puternică dimensiune socială, devenind piloni ai echilibrului, oferind repere spirituale şi etice, ghidându-ne spre reconciliere şi încredere”, afirmă preşedintele în mesajul transmis cu prilejul Zilei Naţionale a Libertăţii Religioase şi a contribuţiei Cultelor la viaţa societăţii româneşti.

El subliniază că „resurgenţa extremismelor şi proliferarea conflictelor ne îndeamnă astăzi să reflectăm şi să acţionăm în spiritul fondator al comunităţii europene întemeiată pe convertirea valorilor religioase în valori politice şi civice: libertatea, adevărul, solidaritatea, pluralismul, diversitatea şi respectul”.

„Cu atât mai mult, cu prilejul acestei Zile suntem datori să denunţăm extremismul religios, să ne opunem instrumentalizării religiei şi transformării ei în mijloc de manipulare, de instigare la violenţă şi ură, sau de stigmatizare. Într-o societate matură, conştientă de răspunderea faţă de oameni şi de binele comun, exerciţiul libertăţii religioase este fundamental. De aceea, îndemnul meu este de a nu folosi valorile religioase ca pretexte pentru diviziuni artificiale sau confruntări sterile, ci să le asumăm mereu ca sursă de echilibru, cunoaştere şi apropiere”, spune Nicuşor Dan.

El încurajează cultele şi comunităţile credincioşilor din România să investească în continuare în dialogul constructiv, să susţină pe mai departe valorile europene şi democratice şi să fructifice noi căi de colaborare în beneficiul întregii societăţi. În acest fel, avem şansa să construim împreună o România prosperă, stabilă şi sigură, pe care ne-o dorim atât pentru noi, cât şi pentru generaţiile viitoare.

