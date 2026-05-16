În această seară se dispută trofeul Eurovision 2026. Reprezentanta României Alexandra Căpitănescu este calificată în finală și va urca pe scenă cu numărul 24, fiind penultima concurentă. Până vom vedea ce loc ocupăm anul acesta, Digi24 a făcut un top al celor mai bine clasate melodii românești de-a lungul anilor.

Luminița Anghel și Trupa Sistem au spart gheața celor mai bune locuri ale României la Eurovision. În 2005, cu piesa „Let me Try”, aceștia s-au clasat pe locul al 3-lea. Competiția a avut loc atunci în Ucraina, la Kiev, și a fost câștigată de reprezentanta Greciei.

Tot pe locul al 3-lea s-au clasat și Paula Seling și Ovi, în 2010, cu piesa „Playing With Fire”. Concursul s-a desfășurat în Oslo. Iar după succesul din Norvegia, Paula Seling și Ovi au mai concurat și în anul 2014 la Copenhaga, însă atunci au ocupat locul 12.

În 2006, România a fost reprezentată la Eurovision de Mihai Trăistariu. Și acesta a obținut un loc bun pentru țara noastră, locul 4 mai exact, cu piesa Tornero. Competiția s-a ținut în Grecia, la Atena, și a fost câștigată de finlandezi.

Mai departe, Ilinca Băcilă și Alex Florea au luat locul 7 în 2017. Eurovisionul la acel moment s-a ținut tot la Kiev și a fost câștigat de un artist portughez.

Anul acesta, reprezentanta României este Alexandra Căpitănescu. S-a calificat în marea finală de astăzi cu piesa „Choke Me”.

