Nicuşor Dan: Nu e oportun pentru România să organizăm alegeri anticipate. Ar însemna, din nou, instabilitate

Candidatul pentru președinția României Nicuşor Dan a declarat, marţi, că, indiferent cine câştigă alegerile prezidențiale, nu e oportun pentru România să organizăm alegeri anticipate, pentru că suntem într-o situaţie de instabilitate de mai bine de un an.



Întrebat cum comentează informaţiile transmise de unii lideri AUR că e necesar să fie declanşate alegere anticipate, Nicuşor Dan a precizat că „indiferent cine câştigă preşedinţia României, nu e oportun pentru România să organizăm alegeri anticipate.”

„Eu sper să nu fim în scenariul pe care-l menţionaţi. Indiferent cine câştigă preşedinţia României, nu e oportun pentru România să organizăm alegeri anticipate, pentru că suntem într-o situaţie de instabilitate de mai bine de un an, de când au început alegerile, am avut alegeri anulate, am avut preşedinte interimar, acum avem guvern interimar, alegeri anticipate înseamnă din nou câteva luni de instabilitate”, a declarat Nicuşor Dan.

„România are un Parlament care mai are trei ani şi jumătate de mandat şi preşedintele trebuie să colaboreze cu acest parlament pentru a da o formulă guvernamentală,” a precizat Nicușor Dan.

