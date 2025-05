Simion laudă discursul lui JD Vance de la Munchen, în care a atacat România: „A fost un balsam pentru sufletul nostru”

Candidatul AUR la preşedinţie, George Simion, a declarat într-un interviu pentru publicația The American Conservative că fostul câştigător al primului tur al alegerilor prezidenţiale anulate de anul trecut, Călin Georgescu, a fost românul cel mai votat, aşa că are dreptul să ocupe orice funcţie doreşte. Totodată, Simion a lăudat și discursul de la Munchen al vicepreședintelui american JD Vance, când a atacat România pentru anularea alegerilor: „a fost balsam pentru suflet”.

Conform prezentării făcute de publicaţia conservatoare americană, George Simion, liderul Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), desfăşoară o campanie naţionalistă, populistă şi ferm anti-sistem, care se inspiră clar din strategia lui Donald Trump. De asemenea, Simion este prezentat ca un apărător ferm al suveranităţii României, un susţinător al valorilor familiale şi un apărător al alegerilor libere şi corecte. Platforma sa îmbină naţionalismul economic şi conservatorismul social cu o politică externă ce pune accent pe relaţii mai strânse cu Statele Unite şi pe o îndepărtare de Uniunea Europeană, mai arată The American Conservative, potrivit News.ro.

George Simion a declarat în interviu că, până acum, România a fost condusă de marionete - lideri care primeau ordine de la globaliştii din Europa şi Statele Unite.

„Dar lucrurile încep, în sfârşit, să se schimbe. Românii îmbrăţişează valori de bun-simţ şi susţin un outsider, un candidat anti-sistem care este pregătit să se opună clasei politice înrădăcinate care a eşuat ţara în ultimii 35 de ani. Suntem un partid politic tânăr, strâns aliniat cu Partidul Republican din Statele Unite şi cu mişcarea MAGA. Aşadar, este firesc ca, în urma victoriei istorice şi zdrobitoare a lui Donald Trump, să vedem cum un rezultat similar prinde contur şi în România. Au anulat alegerile de anul trecut doar pentru că nu le-a plăcut rezultatul. Au eşuat în a asigura un transfer democratic şi paşnic al puterii. Eu sunt aici pentru a restabili Constituţia, a apăra democraţia şi a reinstitui statul de drept”, spune Simion în interviu.

Despre Călin Georgescu: Are dreptul să ocupe orice funcţie îşi doreşte

Întrebat, în cazul în care va deveni preşedintele României duminica aceasta, ce rol ar avea Călin Georgescu în administraţia sa, Simion a răspuns: „Vom lăsa poporul să decidă. Este o practică obişnuită ca preşedintele României să convoace un referendum pe teme naţionale majore. Aceasta este o formă de democraţie directă şi un exemplu solid de bună guvernare. A fost românul cel mai votat, aşa că are dreptul să ocupe orice funcţie îşi doreşte. Dar, mai întâi, trebuie să restabilim democraţia, ordinea constituţională şi statul de drept. Abia apoi le vom cere românilor să se pronunţe asupra acestei probleme importante”.

El a mai spus că România este într-un pericol real după ce a fost exclusă din Programul Visa Waiver și că există posibilitatea iminentă ca bazele militare americane să fie închise.

„În acest moment, priorităţile noastre trebuie să fie asigurarea unor alegeri libere şi corecte, restabilirea ordinii constituţionale şi revitalizarea parteneriatului strategic al României cu Statele Unite. Suntem într-un pericol real după ce am fost excluşi din Programul Visa Waiver al SUA. Există, de asemenea, posibilitatea iminentă ca bazele militare americane - esenţiale pentru menţinerea păcii, stabilităţii şi securităţii - să fie închise. Fără securitate, nu poate exista prosperitate sau relaţii economice solide cu alte ţări. De aceea, aceste aspecte se vor număra printre principalele mele priorităţi în primele 100 de zile ale mandatului meu de preşedinte”, a declarat candidatul AUR la preşedinţie.

„Drill, baby, drill”

Întrebat dacă ar lua în considerare construirea unui terminal major pentru gazul natural lichefiat american - o problemă de importanţă pentru actuala administraţie a SUA -, Simion a afirmat: „Am descoperit recent 20 de milioane de barili de petrol şi avem rezerve abundente de gaz natural, atât pe uscat, cât şi în largul Mării Negre. Obiectivul nostru este să atingem independenţa energetică şi să protejăm resursele noastre de hrană, apă şi minerale. România este bogată în cupru, sare, aur - practic în aproape fiecare element din tabelul periodic. Platforma mea este pro-business şi pro-dezvoltare. Mi-a plăcut foarte mult o expresie folosită de preşedintele Trump în discursul său de inaugurare: «Drill, baby, drill». Exact această abordare vrem să o adoptăm. Trebuie să creăm condiţiile potrivite pentru oportunităţi bilaterale solide de afaceri”.

„Macron şi Von der Leyen se tem de noi”

Liderul AUR a fost chestionat în legătură cu faptul că atât el, cât şi Călin Georgescu au fost portretizaţi ca outsideri politici la Bruxelles şi în alte capitale europene şi a fost solicitat să precizeze pe cine vede ca potenţiali aliaţi în cadrul Uniunii Europene.

„Emmanuel Macron şi Ursula von der Leyen se tem de noi - şi pe bună dreptate. Îşi vor pierde puterea, iar acest lucru se va întâmpla prin procesul democratic şi voinţa poporului. Am lansat mişcarea MEGA - Make Europe Great Again - după ce Elon Musk a postat pe X: «From MAGA to MEGA». Pentru a onora acel moment, i-am înmânat primul card oficial de membru. Este important să ne întoarcem la oameni şi să le cerem votul. În Parlamentul European, avem trei grupuri politice-cheie: Conservatorii şi Reformiştii Europeni (ECR), Patrioţii pentru Europa şi Europa Naţiunilor Suverane. Toate trei câştigă sprijin public în cele 27 de state membre ale UE. Partidul nostru politic este membru al grupului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR). Grupul este condus în prezent de Mateusz Morawiecki, care a fost premierul Poloniei timp de şase ani, iar eu ocup funcţia de vicepreşedinte. Partidul Giorgiei Meloni face, de asemenea, parte din ECR. Cred că aceste grupuri şi partide sunt aliaţii noştri fireşti în Europa”, a afirmat Simion.

„Sunt sigur că vor încerca să manipuleze votul”

Candidatul AUR la Preşedinţie a fost întrebat dacă este îngrijorat că Bruxelles-ul sau elitele liberale europene ar putea încerca să intervină în alegerile din 18 mai.

„Intervin deja de cinci luni. Ambasadorul Franţei în România a dus, practic, o campanie politică permanentă în favoarea contracandidatului meu, Nicuşor Dan, primarul Capitalei. Tot ce îmi doresc este ca aceste alegeri să fie libere şi corecte. Sunt sigur că vor încerca să manipuleze votul. În ziua alegerilor, ne aşteptăm şi la o interferenţă semnificativă din partea unor servicii de informaţii legate de diverse state ale Uniunii Europene. Suntem o naţiune mândră, cu oameni capabili, care lucrează în instituţiile noastre. Sunt convins că toată lumea înţelege riscurile. Nu vom permite o repetare a situaţiei de anul trecut”, a fost replica lui Simion.

„Discursul lui JD Vance a fost balsam pentru suflet”

El a fost întrebat ce acţiuni este pregătit să întreprindă dacă o astfel de intervenţie ar avea loc şi dacă mizează pe sprijinul preşedintelui SUA, Donald Trump, şi pe vicepreşedintele JD Vance pentru a depăşi o potenţială criză politică.

„Discursul vicepreşedintelui Vance la Conferinţa de Securitate de la Munchen a fost un balsam pentru sufletul nostru — a spus adevărul. Vrem justiţie. Vrem să construim un viitor pentru naţiunea noastră, aşa cum a cerut preşedintele Trump în discursul său la Naţiunile Unite. Viitorul aparţine patrioţilor. Voi lupta pentru libertate, aşa cum au făcut-o strămoşii mei. Voi lupta pentru a mă asigura că România — şi alte naţiuni europene — rămân parte a lumii libere şi aliaţi puternici ai Statelor Unite, cea mai mare naţiune de pe Pământ”, a răspuns George Simion.

