Live TV

Dincolo de gestul nobil de a salva viețile unor oameni pe care nu-i cunoaști, donarea de sânge îți poate salva chiar propria viață

Data actualizării: Data publicării:
donare_sange

Digi24 continuă campania națională de donare de sânge „Avem același sânge”, miercuri, 10 decembrie, în București, la Palatul Parlamentului.

Andi Cârlan, fost donator de sânge, în momentul de față navigator de pacienți, oferă un răspuns celor care caută o motivație care să-i  îndemne să ia decizia de a dona sânge.

„Aș spune că principalul motiv pentru care e bine să donăm sânge este că gestul ăsta foarte altruist ne poate salva viața și eu sunt exemplul viu al faptului că se poate întâmpla asta. Așa am aflat că sunt diagnosticat cu cancer, mergând să donez sânge. Deși mergeam să donez pentru alții și nu pentru mine, mie donarea de sânge mi-a salvat viața și mi-a arătat că poate să facă asta pentru oricare dintre noi.

Fiecare dintre noi ar trebui să facă un set de analize anual sau măcar o dată la doi ani, în funcție de vârstă și în funcție de starea de sănătate, dar cei mai mulți sărim peste etapa asta și donarea de sânge este un eveniment la care, vrei, nu vrei, ți se recoltează sânge, ți se fac niște analize și asta poate să releve și, din păcate, de multe ori relevă, faptul că nu suntem chiar atât de bine pe cât credem.

Motivația mea era că îmi doream foarte tare să ajut oamenii, pentru că am aflat cât de important este și am aflat că sângele nu poate fi creat în laborator încă și atunci singura modalitate pentru oamenii care au nevoie de sânge pentru a supraviețui este ca cei sănătoși, voiam să spun noi, cei sănătoși, dar nu mai e cazul, voi, cei sănătoși, să mergeți să donați sânge.

Dincolo de gestul foarte nobil de a salva viețile unor oameni pe care nu-i cunoaște, poate să-și salveze chiar propria viață, iar donarea de sânge în sine este un gest care ne ajută prin faptul că, donând sânge, corpul este pus în situația de a reîmprospăta practic stocul de sânge și este ca o detoxifiere, ca o curățare a propriului sânge. Și atunci, chiar dacă nu ai neapărat pe cineva în gând pe care vrei să-l salvezi, chiar dacă tu nu te gândești că ai putea să ai nevoie vreodată, fă-o măcar pentru a-ți schimba sângele”, a declarat Adi Cârlan.

Despre campanie

“Avem același sânge”, primul proiect național al unei televiziuni de știri în beneficiul pacienților, s-a dovedit o campanie cu impact major în comunitate. Digi24 continuă demersul început pe 1 decembrie 2022, pentru a ajuta pacienții, dar și cu speranța că autoritățile vor accelera procesul de reorganizare a sistemului de transfuzie, esențial pentru supraviețuirea multor bolnavi. Procesul de donare de sânge include, de asemenea, verificarea stării de sănătate pentru donatori, ceea ce poate ajuta la identificarea timpurie a problemelor neobservate.  

Din 2022, până în prezent, prin generozitatea a peste 5.000 de donatori, mai mult de 13.000 de pacienți au primit sângele de care aveau nevoie pentru a merge mai departe în lupta cu boala.   

Proiectul Digi24 “Avem același sânge” a fost recunoscut și premiat de mai multe ori pentru impactul său social. Campania a primit distincții de la Casa Regală a României, precum și premii la Romanian Healthcare Awards, Gala COMMA Awards, Romanian CSR Awards si Gala Romanian Sustainability & CSR Awards 2025.   Digi24 îi invită pe toți cei interesați să se alăture acestei inițiative, pentru că doar împreună putem face o diferență reală în viața pacienților din România.

Proiect susținut de SANADOR

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Royal Navy track Russian submarine
1
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
Petrolier rusesc
2
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au...
Militar ucrainean Pokrovsk
3
Forțele ucrainene s-au retras din unele poziții de lângă Pokrovsk și Mîrnohrad. „Era pur...
Lippstadt
4
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de...
drapelul uniunii europene
5
Nouă țări UE solicită prudență extremă în ceea ce privește politicile „Cumpărați produse...
La 29 de ani, "Anti-Halep" s-a reprofilat și a dat lovitura! Mai mulți bani într-un an decât în 14 de tenis
Digi Sport
La 29 de ani, "Anti-Halep" s-a reprofilat și a dat lovitura! Mai mulți bani într-un an decât în 14 de tenis
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
lucia-grijac
Lucia Grijac, director Centrul de Transfuzie București: "Luna decembrie constituie întotdeauna o mare provocare"
Jmg9NDQwJmhhc2g9NGY2OWU3NzczODdhNzU4Y2NmMjNlODdmMDE2MGUxY2Q=.thumb
Campania Digi24 „Avem același sânge” ajunge în județul cu numărul 25 - Arad!
Marian-Burcea
Avem același sânge. Marian Burcea, managerul Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice: "Donarea de sânge nu afectează sănătatea"
2025_05_30-vizual -comunicat-digi-doneaza-viata
312 angajați au dăruit peste 140 litri de speranță la ediția aniversară „DIGI Donează VIAȚĂ”
donator
Fost donator de sânge: „Donarea de sânge nu doar salvează vieți, ci ți-o poate salva chiar ție”
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
CCR a amânat sesizarea ÎCCJ la proiectul privind pensiile...
Persoane care beneficiază de scutire la plata impozitelor în 2025. Foto Shutterstock
CCR a validat pachetul fiscal: impozite mai mari la locuințe...
Transnistria Tirasopol daily life
Rusia planifică în secret implicarea Transnistriei în război, anunță...
lucian duta fost sef cnas
Fostul președinte al CNAS, Lucian Duță, scapă definitiv de o...
Ultimele știri
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Rușii expulzați din Statele Unite sunt înrolați de Rusia pe aeroportul din Moscova, imediat după aterizare
Un rus a fost condamnat pentru că a căutat un cuvânt pe Google. Legea prin care a fost pedepsit, adoptată în vara acestui an
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Mercur-Uranus, un moment crucial care transformă destinul a două zodii. Revelații pe care nu le-au...
Cancan
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de...
Fanatik.ro
Firma Țiriac Auto, vizată de o anchetă a Parchetului European, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Dublă pierdere pentru Universitatea Craiova! Un titular a ajuns pe masa de operație, iar altul a lipsit de la...
Adevărul
Bătălia care a schimbat fața războiului. Trucul folosit de apărători pentru a-i depista pe rușii deghizați în...
Playtech
Moștenirea unei case intră sau nu la bunuri comune: ce spune legislaţia din România
Digi FM
Cât câștigă un mecanic de locomotivă la CFR Călători. Un tânăr și-a făcut public fluturașul de salariu și a...
Digi Sport
Marele Capello nu l-a iertat nici pe Chivu, după ce a numit "o rușine" ce s-a întâmplat la Inter - Liverpool
Pro FM
Elton John, moment viral și amuzant, cu mănuși roz și ironie. Cum le-a răspuns celor care l-au criticat...
Film Now
Jennifer Lawrence este adepta operațiilor estetice. Intervenția la care vrea să apeleze înainte de a filma...
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate...
Newsweek
Pensionarii care primesc bonsul de 400 lei la pensie mai pot lua medicamente compensate? Care e noul plafon?
Digi FM
Dana Rogoz, imagini inedite de la serbarea fiicei ei, Lia. Fanii au reacționat imediat: „O voce de înger!”
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Leonardo DiCaprio dezvăluie în sfârșit motivul pentru care își acoperă mereu fața în public. Legătura cu...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț