Liderul PPE, Manfred Weber, insistă pentru discuții privind umbrela nucleară europeană pe fondul tensiunilor cu SUA

Liderul Partidului Popular European, Manfred Weber, a solicitat liderilor UE să discute un cadru european de protecție, având în vedere recentele tensiuni în relația blocului cu Washingtonul, scrie TVPWorld.

Weber a declarat că propunerea președintelui francez Emmanuel Macron de a pune arsenalul nuclear al Franței la dispoziția apărării europene este o „ofertă generoasă”, în special având în vedere „noile evoluții din SUA”.

Germanul a declarat sâmbătă că liderii europeni ar trebui să ia în considerare în mod serios modul în care armele nucleare ale Franței pot fi utilizate pentru securitatea europeană.

Forța de descurajare nucleară a alianței NATO se bazează pe armele americane, dintre care aproximativ 100 sunt staționate în Europa.

Franța este singurul membru al Uniunii Europene care deține arme nucleare. Țara are 280 de arme nucleare operaționale, comparativ cu cele 1.770 ale Statelor Unite, potrivit estimărilor Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm. Marea Britanie deține, de asemenea, arme nucleare.

Mișcări imprevizibile

Comentariile lui Weber vin după mișcările imprevizibile ale administrației americane de la revenirea la putere a președintelui Donald Trump, în urmă cu un an. În acest timp, Trump a făcut în repetate rânduri comentarii privind preluarea controlului asupra Groenlandei și a retras sprijinul acordat Ucrainei în lupta acesteia împotriva Rusiei.

Noile documente privind politica de securitate subliniază, de asemenea, o reorientare către regiunea Asia-Pacific și retragerea unor trupe din Europa. Acest lucru a determinat membrii NATO și ai Uniunii Europene să pună sub semnul întrebării rolul pe care Washingtonul îl joacă în securitatea lor.

Cu toate acestea, există temeri că Trump ar putea retrage armele nucleare americane dacă Europa va decide să-și creeze propria umbrelă nucleară.

Un scut nuclear european ar prezenta, de asemenea, provocări financiare și organizaționale.

Cadru specific

În luna mai a anului trecut, Macron a declarat că Franța este deschisă la discuții privind posibila desfășurare a armelor sale nucleare în alte state membre NATO, subliniind că SUA deja face acest lucru.

„Americanii au bombe în avioane în Belgia, Germania, Italia, Turcia”, a spus Macron. „Suntem gata să deschidem această discuție.”

„Voi defini cadrul într-un mod foarte specific în săptămânile și lunile următoare”, a spus el.

Președintele francez a ridicat această problemă de mai multe ori, inclusiv în timpul primului mandat al președintelui american Donald Trump, în 2020.

Propunerea sa a fost întâmpinată cu o reacție rezervată din partea cancelarului german de atunci, Angela Merkel, și a succesorului său, Olaf Scholz.

Editor : M.C