Live TV

Liderul PPE, Manfred Weber, insistă pentru discuții privind umbrela nucleară europeană pe fondul tensiunilor cu SUA

Data publicării:
Manfred Weber (Politiker) 01/26 her Manfred Weber am 14. Januar 2026 in Markus Lanz , ZDF TV Fernsehen Talkshow Talk Sho
Manfred Weber. Foto: Profimedia
Din articol
Mișcări imprevizibile Cadru specific

Liderul Partidului Popular European, Manfred Weber, a solicitat liderilor UE să discute un cadru european de protecție, având în vedere recentele tensiuni în relația blocului cu Washingtonul, scrie TVPWorld.

Weber a declarat că propunerea președintelui francez Emmanuel Macron de a pune arsenalul nuclear al Franței la dispoziția apărării europene este o „ofertă generoasă”, în special având în vedere „noile evoluții din SUA”.

Germanul a declarat sâmbătă că liderii europeni ar trebui să ia în considerare în mod serios modul în care armele nucleare ale Franței pot fi utilizate pentru securitatea europeană.

Forța de descurajare nucleară a alianței NATO se bazează pe armele americane, dintre care aproximativ 100 sunt staționate în Europa.

Franța este singurul membru al Uniunii Europene care deține arme nucleare. Țara are 280 de arme nucleare operaționale, comparativ cu cele 1.770 ale Statelor Unite, potrivit estimărilor Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm. Marea Britanie deține, de asemenea, arme nucleare.

Mișcări imprevizibile

Comentariile lui Weber vin după mișcările imprevizibile ale administrației americane de la revenirea la putere a președintelui Donald Trump, în urmă cu un an. În acest timp, Trump a făcut în repetate rânduri comentarii privind preluarea controlului asupra Groenlandei și a retras sprijinul acordat Ucrainei în lupta acesteia împotriva Rusiei.

Noile documente privind politica de securitate subliniază, de asemenea, o reorientare către regiunea Asia-Pacific și retragerea unor trupe din Europa. Acest lucru a determinat membrii NATO și ai Uniunii Europene să pună sub semnul întrebării rolul pe care Washingtonul îl joacă în securitatea lor.

Cu toate acestea, există temeri că Trump ar putea retrage armele nucleare americane dacă Europa va decide să-și creeze propria umbrelă nucleară.

Un scut nuclear european ar prezenta, de asemenea, provocări financiare și organizaționale.

Cadru specific

În luna mai a anului trecut, Macron a declarat că Franța este deschisă la discuții privind posibila desfășurare a armelor sale nucleare în alte state membre NATO, subliniind că SUA deja face acest lucru.

„Americanii au bombe în avioane în Belgia, Germania, Italia, Turcia”, a spus Macron. „Suntem gata să deschidem această discuție.”

„Voi defini cadrul într-un mod foarte specific în săptămânile și lunile următoare”, a spus el.

Președintele francez a ridicat această problemă de mai multe ori, inclusiv în timpul primului mandat al președintelui american Donald Trump, în 2020.

Propunerea sa a fost întâmpinată cu o reacție rezervată din partea cancelarului german de atunci, Angela Merkel, și a succesorului său, Olaf Scholz.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Aleksandar Vucic
1
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
John Eric Spiby
2
Cum a construit un pensionar, care a câștigat la loterie 2,4 milioane de lire sterline...
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
3
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
4
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează...
Vladimir Putin.
5
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Digi Sport
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vice-President of the European Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Kaja KALLAS during the meeting
Kaja Kallas critică formarea unei armate europene independente: „Să nu aruncăm NATO pe fereastră”
Kabinettsklausur Herbst 2025 der Bundesregierung in der Borsig-Villa Reiherwerder - Akademie Auswärtiger Dienst - Berlin
Germania nu renunță la colaborarea strânsă cu SUA în domeniul intelligence
Venezuela's opposition leader Maria Corina Machado during a virtual press conference
Maria Corina Machado, despre întoarcerea în Venezuela: „Nu cred că s-ar încumeta să mă omoare”
trevor noah donald trump
Donald Trump, reacție furioasă după Grammy 2026: Trevor Noah, „acest MC sărac, patetic și drogat. O să-l dau în judecată”
Jean-Noël Barrot, şeful diplomaţiei franceze
Șeful diplomației franceze susține că Europa trebuie să discute direct cu Putin. Ce mesaj transmite ucrainenilor
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
Stenograme din ședința PSD: Grindeanu acuză „setea de sânge bolnavă”...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Când se schimbă vremea: Temperaturile vor urca până la 10 grade...
cheie locuinta casa noua
Ce cred românii despre impozitele pe proprietate din România...
copii tineri retele socializare telefoane
Consilier prezidențial: Accesul copiilor la rețele sociale trebuie...
Ultimele știri
Cursuri suspendate sau mutate online în patru județe din cauza ninsorilor din țară
Sprijinul pentru mamele cu nou-născuți s-a ridicat la aproape 18 milioane lei, în 2025
Sancțiuni pentru proprietari și firme dacă nu curăță trotuarele după ninsoare. Poliția Locală aplică amenzi în 24 de ore
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 2 - 8 februarie 2026. Leii strălucesc și atrag atenția, Capricornii au noroc la bani
Cancan
Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate
Fanatik.ro
Răspunsul bombă pe care l-a dat Reghecampf când a fost întrebat dacă FCSB prinde play-off-ul. Exclusiv
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Pleacă în străinătate zilele...
Adevărul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Au pus câte 5 euro și au devenit milionari. 21 de prieteni au câștigat jackpotul de 123 de milioane
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sârbii au dezvăluit decizia luată de soția lui Novak Djokovic: "De aia n-am văzut-o în Australia"
Pro FM
Nepoțica de 11 luni a lui Snoop Dogg a murit. Fiica rapperului e devastată: "Am pierdut-o pe iubirea vieții...
Film Now
Ruth Gemmell, Violet din „Bridgerton”, detalii despre căsnicia ei. Și-a refăcut viața cu „un prieten vechi”...
Adevarul
Goana după aurul din Munții Apuseni în anul 2026. 20 de ani fără minerit, sute de tone de metale prețioase...
Newsweek
A început distribuirea pensiei pe februarie. Când intră pe card? Care pensionari iau bani în plus?
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Caii „miros” frica oamenilor. Un studiu arată că devin mai vigilenți când detectează teama umană
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut în rolul lui Ebenezer Scrooge. Filmul care marchează revenirea sa la Hollywood
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”