Lucia Grijac, director Centrul de Transfuzie București: "Luna decembrie constituie întotdeauna o mare provocare"

Digi24 continuă campania națională de donare de sânge „Avem același sânge”. Evenimentul va avea loc la Parlamentul României, Galeriile Madrigal.

Dr. Lucia Grijac, directorul Centrului de Transfuzie din București, a vorbit despre dificultățile întâmpinate în activitatea de donarea de sânge în luna decembrie, în contextul sărbătorilor de iarnă, și a făcut apel la susținerea donatorilor fideli.

"În acest moment, reușim să acoperim cea mai mare parte a cererilor de componente sanguine. Însă, luna decembrie constituie întotdeauna o mare provocare pentru că avem perioada sărbătorilor, de Crăciun și de Anul Nou. Anul acesta va fi o provocare și mai mare, deoarece în perioada 22 decembrie - 11 ianuarie, în cele 3 săptămâni, vom avea în fiecare săptămână doar 3 zile lucrătoare, practic 3 zile în care vom colecta sânge pentru a putea utiliza în zilele în care sunt sărbătorile legale. De aceea, vom avea nevoie de donatorii fideli. Cei care au mai donat în ultimul an să ne fie aproape și să ne ajute să depășim această această perioadă dificilă și vom avea nevoie, de asemenea, de donatorii care au donat și pot să doneze din nou trombocite prin afereză. Am suplimentat la Centrul de Transfuzie a Municipiului București numărul de echipamente astfel încât putem să recoltăm un număr mai crescut de componente trombocitare prin afereză", a spus dr. Lucia Grijac, directorul Centrului de Transfuzie din București, la Digi24.

Cum poate o companie să organizeze o colectă mobilă

"Primul pas este să aibă un număr estimat de persoane care ar vrea să doneze. Minimum de persoane pentru care ne putem deplasa este de 50, să gândească un spațiu pe care ni l-ar putea pune la dispoziție pentru organizare activității, să ne contacteze și să stabilim o programare", a explicat Lucia Grijac, directorul Centrului de Transfuzie București.

Editor : B. G.