Viorel Jinga, rectorul UMF „Carol Davila”: Sângele artificial nu va rezolva definitiv problema necesarului de sânge din spitale

Digi24 continuă campania națională de donare de sânge „Avem același sânge”, miercuri, 10 decembrie, în București, la Palatul Parlamentului.

„În acest moment în spitalele noastre sunt planificări pentru operații pe două-trei luni, cel puțin, de acum înainte. Și, la fel ca astă-vară, când am avut probleme cu necesarul de sânge, din cauza perioadei de concedii, și decembrie e o lună grea. E bine să donăm sânge pe tot parcursul anului, dar în aceste perioade când într-adevăr e sânge mai puțin în centrele de hematologie, e bine să vină cât mai mulți donatori.

În general, în această perioadă se operează mai mult urgențele și bolile neoplazice, dar mai este vorba și de pregătirea pacientului pentru operații, atunci când, de exemplu, acesta are anemie și operația se amână, fiindu-i necesar un tratament cu fier, injectabil, în perioada preoperatorie. Probabil că și Casa de Asigurări va asigura plata internărilor ambulatorii pentru pregătirea pacienților, altfel încât să fie nevoie de mai puțin sânge pentru transfuzii. (...)

La Congresul studenților, un expert japonez a afirmat că în cinci ani va apărea sângele artificial, dar sângele artificial nu va rezolva problema definitiv, va fi nevoie și atunci de donare de sânge. (...)

Sper ca după 1 ianuarie să începem modulele de pregătire a celor care lucrează în centrele de sânge. De asemenea, în curricula hematologiei se preconizează introducereaunui modul de pregătire în domeniul medicinei transfuzionale, astfel încât hematologii, la finalul anilor de rezidențiat, să poată lucra și în centrele de sânge. Dar până atunci, sper că prin acest atestat să rezolvăm o parte din problemele legate de personalul care lucrează în centrele de sânge”, a declarat Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Despre campanie

“Avem același sânge”, primul proiect național al unei televiziuni de știri în beneficiul pacienților, s-a dovedit o campanie cu impact major în comunitate. Digi24 continuă demersul început pe 1 decembrie 2022, pentru a ajuta pacienții, dar și cu speranța că autoritățile vor accelera procesul de reorganizare a sistemului de transfuzie, esențial pentru supraviețuirea multor bolnavi. Procesul de donare de sânge include, de asemenea, verificarea stării de sănătate pentru donatori, ceea ce poate ajuta la identificarea timpurie a problemelor neobservate.

Din 2022, până în prezent, prin generozitatea a peste 5.000 de donatori, mai mult de 13.000 de pacienți au primit sângele de care aveau nevoie pentru a merge mai departe în lupta cu boala.

Proiectul Digi24 “Avem același sânge” a fost recunoscut și premiat de mai multe ori pentru impactul său social. Campania a primit distincții de la Casa Regală a României, precum și premii la Romanian Healthcare Awards, Gala COMMA Awards, Romanian CSR Awards si Gala Romanian Sustainability & CSR Awards 2025. Digi24 îi invită pe toți cei interesați să se alăture acestei inițiative, pentru că doar împreună putem face o diferență reală în viața pacienților din România.

